Конюшенная площадь в Петербурге может стать фан-зоной во время Евро-2020
С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 янв — РИА Новости, Сергей Яременко. Глава оргкомитета «Евро-2020» в России Алексей Сорокин заявил, что Конюшенная площадь в
С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 янв — РИА Новости, Сергей Яременко. Глава оргкомитета «Евро-2020» в России Алексей Сорокин заявил, что Конюшенная площадь в
Стадион «Санкт-Петербург» примет четыре матча финального турнира Евро-2020: три игры группового этапа и четвертьфинал.
Во время чемпионата мира-2018 Конюшенная площадь принимала фестиваль болельщиков ФИФА.
«Фан-зона — обязательство каждого города, который принимает матчи Евро. В настоящий момент мы обсуждаем Конюшенную площадь, где уже была