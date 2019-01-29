Конюшенная площадь в Петербурге может стать фан-зоной во время Евро-2020

«Фан-зона — обязательство каждого города, который принимает матчи Евро. В настоящий момент мы обсуждаем Конюшенную площадь, где уже была фан-зона во время чемпионата мира. Сообщим, когда властями города будет принято окончательное решение, но пока рассматриваем именно Конюшенную площадь», — сказал Сорокин РИА Новости по телефону.