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08:53 (мск), источник: Р-Спорт

Конюшенная площадь в Петербурге может стать фан-зоной во время Евро-2020

С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 янв — РИА Новости, Сергей Яременко. Глава оргкомитета «Евро-2020» в России Алексей Сорокин заявил, что Конюшенная площадь в Санкт-Петербурге рассматривается как место для фан-зоны во время матчей чемпионата Европы по футболу.

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Источник: РИА "Новости"

Стадион «Санкт-Петербург» примет четыре матча финального турнира Евро-2020: три игры группового этапа и четвертьфинал.

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Во время чемпионата мира-2018 Конюшенная площадь принимала фестиваль болельщиков ФИФА.

«Фан-зона — обязательство каждого города, который принимает матчи Евро. В настоящий момент мы обсуждаем Конюшенную площадь, где уже была фан-зона во время чемпионата мира. Сообщим, когда властями города будет принято окончательное решение, но пока рассматриваем именно Конюшенную площадь», — сказал Сорокин РИА Новости по телефону.

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