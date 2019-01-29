Сорокин: Наследие ЧМ-2018 способствует подготовке к проведению матчей Евро-2020

Источник: РИА "Новости"

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Финальная часть соревнований в связи с 60-летним юбилеем турнира пройдет в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал. Стадион «Санкт-Петербург» принимал матчи чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций — 2017. В конце 2018 года он получил название «Газпром-Арена».

«Наследие чемпионата мира по футболу 2018 года максимально способствует подготовке к проведению матчей чемпионата Европы в Санкт-Петербурге. Более 80 процентов временной инфраструктуры с чемпионата мира будет задействовано и на европейском первенстве. Это материальное наследие, нематериальное же наследие очевидно. Это группы специалистов, которые уже прошли через соревнования более сложного уровня и с точки зрения экспертизы и опыта готовы к успешному проведению Евро-2020», — сказал Сорокин.

«Но на сегодняшний день Санкт-Петербург еще не готов. У Союза европейских футбольных ассоциаций есть свои требования, и о полной готовности города говорить нельзя. При этом можно сказать, что инфраструктурно он готов точно. Остальная подготовка займет определенное время», — добавил Сорокин.

«Основная деятельность оргкомитета — это подготовка документов и разработка определенных концепций. Например, нужно подготовить изменения в нашем законодательстве, как мы делали на чемпионате мира, поэтому работы еще много. По случаю 500 дней до старта чемпионата Европы в Санкт-Петербурге никаких мероприятий не запланировано, однако могу с уверенностью сказать, что за 100 дней до старта турнира они будут обязательно», — подчеркнул собеседник ТАСС.

Уникальный формат

Матчи чемпионата Европы по футболу пройдут в Санкт-Петербурге, Баку, Бухаресте, Будапеште, Мюнхене, Амстердаме, Копенгагене, Риме, Бильбао, Дублине, Лондоне и Глазго.

«Все члены оргкомитета постоянно находятся в режиме диалога, проводят встречи. Последняя встреча была в Дублине, на исполкоме УЕФА. Следующую проведем на исполкоме перед конгрессом УЕФА в Риме», — сказал Сорокин.