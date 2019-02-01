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22:00 (мск), источник: БЕЛТА

Первые домашние матчи квалификации футбольного ЧЕ белорусы проведут в Борисове

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые домашние матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020 белорусские футболисты проведут в Борисове, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ассоциации «Белорусская федерация футбола».

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Источник: Reuters

8 июня 2019 года сборная Беларуси примет на поле «Борисов-Арены» команду Германии, а 11 июня сыграет с гостями из Северной Ирландии. Обе встречи начнутся в 21.45. Стартовые поединки квалификационной группы С подопечные Игоря Криушенко проведут на чужих полях: 21 марта — в Нидерландах, 24 марта — в Северной Ирландии. В этой группе также будут играть футболисты Эстонии.

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