Первые домашние матчи квалификации футбольного ЧЕ белорусы проведут в Борисове

8 июня 2019 года сборная Беларуси примет на поле «Борисов-Арены» команду Германии, а 11 июня сыграет с гостями из Северной Ирландии. Обе встречи начнутся в 21.45. Стартовые поединки квалификационной группы С подопечные Игоря Криушенко проведут на чужих полях: 21 марта — в Нидерландах, 24 марта — в Северной Ирландии. В этой группе также будут играть футболисты Эстонии.