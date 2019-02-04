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08:44 (мск), источник: Vesti.kz

«Цели наши очень тяжелы». Главный тренер сборной Казахстана — о задаче на отбор Евро-2020

Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек на первой пресс-конференции приоткрыл задачу на отборочный этап Евро-2020, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

— Я работаю мало в Казахстане. Мне нужно время, чтобы понять ситуацию. А список готовили мои помощники в Казахстане.

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— Какая задача у Вас в Казахстане? И на сколько подписан договор?
— На один год. В Казахстане я не первый раз — тут играла «Славия» год назад. Также я встречался с Мирославом Беранеком, который работал в «Астане». У меня много информации о Казахстане. Цели наши очень тяжелы. Я рад, что у меня будет отбор перед квалификацией, где я смогу изучить игроков.

— Как Вы проведете девять недель до отбора? И как звучит эта сложная задача?
— Мне нужно посмотреть матчи — они будут проходить в Турции. А потом я составлю картину, как все будет выглядеть. Я не могу говорить о задаче — по результатам матчей я смогу ответить. Я желаю, чтобы этот отбор был успешнее предыдущих.

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