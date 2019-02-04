«Цели наши очень тяжелы». Главный тренер сборной Казахстана — о задаче на отбор Евро-2020

Источник: РИА "Новости"

— Я работаю мало в Казахстане. Мне нужно время, чтобы понять ситуацию. А список готовили мои помощники в Казахстане.

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— Какая задача у Вас в Казахстане? И на сколько подписан договор?

— На один год. В Казахстане я не первый раз — тут играла «Славия» год назад. Также я встречался с Мирославом Беранеком, который работал в «Астане». У меня много информации о Казахстане. Цели наши очень тяжелы. Я рад, что у меня будет отбор перед квалификацией, где я смогу изучить игроков.