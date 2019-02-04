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12:28 (мск), источник: Р-Спорт

Более 370 млн рублей планируется выделить для работы оргкомитета ЧЕ-2020

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Вероника Столбунова. Более 370 миллионов рублей планируется выделить из средств федерального бюджета для финансирования оргкомитета футбольного чемпионата Европы 2020 года.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщается в проекте документа «О внесении изменений в федеральный закон от 7 июня 2013 года о подготовке к Кубку конфедераций-2017, чемпионату мира-2018 и внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с проведением чемпионата Европы-2020».

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Евро-2020 станет первым в истории, на котором игры пройдут в 12 городах Европы. На стадионе «Санкт-Петербург» состоятся четыре матча: три игры группового этапа и четвертьфинал. Для организации проведения турнира на территории РФ была создана Локальная организационная структура (ЛОС) — юридическое лицо, учрежденное РФС в форме автономной некоммерческой организации, которому РФС по согласованию с УЕФА передает выполнение любых полномочий в области подготовки и проведения чемпионата Европы.

Как сообщается в проекте, всего для работы ЛОС планируется выделить 376,4 миллиона рублей. Из этой суммы расходы на оплату труда сотрудников ЛОС составят 144,18 миллиона. Среднее количество сотрудников ЛОС в 2018 году составило 8 человек, в 2019 году сотрудников будет 20, в 2020 году — 35. Еще 134,73 миллиона будет потрачено на реализацию программы волонтеров.

Также в проекте сообщается, что для проведения Евро-2020 ЛОС «безвозмездно получит в эксплуатацию стадион на основании соглашения, подписанного со стадионом».

«Для проведения турнира потребуется оснастить стадион временной инфраструктурой, которая осталась после ЧМ-2018 и на возведение которой не потребуется дополнительных расходов. Вместе с тем эксплуатация такой инфраструктуры потребует дополнительных расходов в размере 12,36 миллиона рублей», — говорится в документе.

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