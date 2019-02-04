Более 650 млн рублей будет потрачено на обеспечение безопасности на Евро-2020 в Петербурге
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Обеспечение мер безопасности на матчах чемпионата Европы 2020 года по футболу в
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Обеспечение мер безопасности на матчах чемпионата Европы 2020 года по футболу в
Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Финальная часть соревнований в связи с 60-летним юбилеем турнира пройдет в 12 европейских городах.
В документе отмечается, что общая сумма расходов на обеспечение безопасности мероприятий в рамках Евро-2020 составит 655,96 млн рублей. Из них в 2019 году 196,79 млн рублей будет потрачено на мероприятия по подготовке и обучению персонала частных охранных предприятий и охранных агентств. В 2020 году расходы на обеспечение безопасности в местах проведения матчей и иных мероприятий составят 459,17 млн рублей.
Матчи чемпионата Европы по футболу пройдут в