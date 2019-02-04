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13:24 (мск), источник: ТАСС

Более 650 млн рублей будет потрачено на обеспечение безопасности на Евро-2020 в Петербурге

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Обеспечение мер безопасности на матчах чемпионата Европы 2020 года по футболу в Санкт-Петербурге потребует финансирования из федерального бюджета в размере более 650 млн рублей. Данные представлены в проекте федерального закона, связанного с проведением матчей чемпионата Европы 2020 года на территории Российской Федерации, который оказался в распоряжении ТАСС.

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Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Финальная часть соревнований в связи с 60-летним юбилеем турнира пройдет в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал. Стадион «Санкт-Петербург» принимал матчи чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций — 2017. В конце 2018 года он получил название «Газпром-Арена».

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В документе отмечается, что общая сумма расходов на обеспечение безопасности мероприятий в рамках Евро-2020 составит 655,96 млн рублей. Из них в 2019 году 196,79 млн рублей будет потрачено на мероприятия по подготовке и обучению персонала частных охранных предприятий и охранных агентств. В 2020 году расходы на обеспечение безопасности в местах проведения матчей и иных мероприятий составят 459,17 млн рублей.

Матчи чемпионата Европы по футболу пройдут в Санкт-Петербурге, Баку, Бухаресте, Будапеште, Мюнхене, Амстердаме, Копенгагене, Риме, Бильбао, Дублине, Лондоне и Глазго.

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