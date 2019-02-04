Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Фрозиноне
Лацио
Футбол. Зарубежный
23:00
Вест Хэм Юнайтед
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
23:00
Райо Вальекано
Леганес
Футбол. Зарубежный
23:00
Кальяри
Аталанта
Футбол. Зарубежный
3.02
Реал3
Алавес0
Футбол. Зарубежный
3.02
Лион2
ПСЖ1
Все события
Фоторепортажи
17Катер Семака и Акинфеева, Бебето — агент ЦСКА
16Шах и мат Владимира Крамника
14:18 (мск), источник: ТАСС

Около 130 млн рублей потребует организация бесплатного проезда на Евро-2020 в Петербурге

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Организация бесплатного проезда для болельщиков в рамках чемпионата Европы 2020 года по футболу в Санкт-Петербурге потребует финансирования из федерального бюджета в размере около 130 млн рублей. Данные представлены в проекте федерального закона, связанного с проведением матчей чемпионата Европы 2020 года на территории Российской Федерации, который оказался в распоряжении ТАСС.

Наверх

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Финальная часть соревнований в связи с 60-летним юбилеем турнира пройдет в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал. Стадион «Санкт-Петербург» принимал матчи чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций — 2017. В конце 2018 года он получил название «Газпром-Арена».

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

В целях реализации правительственной гарантии «Бесплатный проезд на городском общественном транспорте» законопроектом предусмотрены положения, на основании которых зрителям Евро-2020 в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области предоставляется бесплатный проезд автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении, городским наземным электрическим транспортом, железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по маршрутам УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций), метрополитеном с 0:00 дня проведения матча Евро до 12:00 следующего дня.

По прогнозным оценкам, в дни проведения Евро-2020 на четыре матча необходимо будет перевезти 213 452 человека. По предварительным оценкам, расходы на реализацию данных положений законопроекта составляют 129,36 млн рублей.

Матчи чемпионата Европы по футболу пройдут в Санкт- Петербурге, Баку, Бухаресте, Будапеште, Мюнхене, Амстердаме, Копенгагене, Риме, Бильбао, Дублине, Лондоне и Глазго.

Евро-2016
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Чемпионат Европы U-21
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Медведеву это уже не довело до добра, и Загитова рискует стать следующей
Что американец Райан Бейдер сказал о Федоре Емельяненко
Медведева примет участие в финале Кубка России
Экс-чемпион UFC вызвал Макгрегора на бой
Умер четырехкратный чемпион ОИ в прыжках на лыжах с трамплина
Юниорская сборная России по биатлону провалила чемпионат мира
Опубликовано фото найденного самолета, в котором летел Сала
Головин вошел в символическую сборную 23-го тура лиги 1
Угадай, кто: спортсмены примерили образы выдающихся личностей
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь