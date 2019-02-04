Около 130 млн рублей потребует организация бесплатного проезда на Евро-2020 в Петербурге
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Организация бесплатного проезда для болельщиков в рамках чемпионата Европы 2020 года по футболу в
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Организация бесплатного проезда для болельщиков в рамках чемпионата Европы 2020 года по футболу в
Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Финальная часть соревнований в связи с 60-летним юбилеем турнира пройдет в 12 европейских городах.
В целях реализации правительственной гарантии «Бесплатный проезд на городском общественном транспорте» законопроектом предусмотрены положения, на основании которых зрителям Евро-2020 в пределах
По прогнозным оценкам, в дни проведения Евро-2020 на четыре матча необходимо будет перевезти 213 452 человека. По предварительным оценкам, расходы на реализацию данных положений законопроекта составляют 129,36 млн рублей.
Матчи чемпионата Европы по футболу пройдут в Санкт- Петербурге, Баку, Бухаресте, Будапеште, Мюнхене, Амстердаме, Копенгагене, Риме, Бильбао, Дублине, Лондоне и Глазго.