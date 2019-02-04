Около 130 млн рублей потребует организация бесплатного проезда на Евро-2020 в Петербурге

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Финальная часть соревнований в связи с 60-летним юбилеем турнира пройдет в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал. Стадион «Санкт-Петербург» принимал матчи чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций — 2017. В конце 2018 года он получил название «Газпром-Арена».

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В целях реализации правительственной гарантии «Бесплатный проезд на городском общественном транспорте» законопроектом предусмотрены положения, на основании которых зрителям Евро-2020 в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области предоставляется бесплатный проезд автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении, городским наземным электрическим транспортом, железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по маршрутам УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций), метрополитеном с 0:00 дня проведения матча Евро до 12:00 следующего дня.

По прогнозным оценкам, в дни проведения Евро-2020 на четыре матча необходимо будет перевезти 213 452 человека. По предварительным оценкам, расходы на реализацию данных положений законопроекта составляют 129,36 млн рублей.