Сорокин: УЕФА не имеет претензий к России по подготовке к Евро-2020

Источник: ИТАР-ТАСС

В среду в Риме состоялся исполком УЕФА. Одним из пунктов повестки заседания значилось обсуждение хода подготовки к чемпионату Европы — 2020.

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«К исполкому была сделана короткая презентация — все страны двигаются, все стадионы готовы, кроме одного — в Бухаресте, — сказал Сорокин. — Вообще, подготовка всех стран идет на хорошем уровне, отмечен хороший прогресс по транспортным концепциям. Этим летом будет запущена волонтерская программа и билетная программа».

«Про Россию отметили, что все идет нормально, претензий нет», — добавил Сорокин.