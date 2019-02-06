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20:48 (мск), источник: ТАСС

Сорокин: УЕФА не имеет претензий к России по подготовке к Евро-2020

РИМ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не имеет претензий к России по подготовке к чемпионату Европы 2020 года. Об этом ТАСС заявил член совета Международной федерации футбола (ФИФА), глава оргкомитета российской части чемпионата Европы 2020 года («Россия-2020») Алексей Сорокин.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В среду в Риме состоялся исполком УЕФА. Одним из пунктов повестки заседания значилось обсуждение хода подготовки к чемпионату Европы — 2020.

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«К исполкому была сделана короткая презентация — все страны двигаются, все стадионы готовы, кроме одного — в Бухаресте, — сказал Сорокин. — Вообще, подготовка всех стран идет на хорошем уровне, отмечен хороший прогресс по транспортным концепциям. Этим летом будет запущена волонтерская программа и билетная программа».

«Про Россию отметили, что все идет нормально, претензий нет», — добавил Сорокин.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Финальная часть соревнований в связи с 60-летним юбилеем турнира состоится в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал. Стадион «Санкт-Петербург» принимал игры чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций — 2017.

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