Сорокин: УЕФА не имеет претензий к России по подготовке к Евро-2020

В среду в Риме состоялся исполком УЕФА. Одним из пунктов повестки заседания значилось обсуждение хода подготовки к чемпионату Европы — 2020.
«К исполкому была сделана короткая презентация — все страны двигаются, все стадионы готовы, кроме одного — в Бухаресте, — сказал Сорокин. — Вообще, подготовка всех стран идет на хорошем уровне, отмечен хороший прогресс по транспортным концепциям. Этим летом будет запущена волонтерская программа и билетная программа».
«Про Россию отметили, что все идет нормально, претензий нет», — добавил Сорокин.
Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Финальная часть соревнований в связи с 60-летним юбилеем турнира состоится в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал. Стадион «Санкт-Петербург» принимал игры чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций — 2017.