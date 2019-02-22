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11:28 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские футболистки сыграют с Фарерами на старте квалификации ЧЕ-2021

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по футболу узнала соперниц по отборочному турниру чемпионата Европы 2021 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Подопечные Эдуарда Деменковца, попавшие в квалификационную группу С, первый матч проведут 3 сентября 2019 года на своем поле против команды Фарерских островов. В этом году белоруски еще дважды примут соперниц на своем поле — 4 октября встреча с Норвегией, 8 октября — игра с Уэльсом. 14 апреля 2020 года белорусские футболистки также у себя дома встретятся с командой Северной Ирландии, а остальные матчи проведут на выезде: 5 июня — в Северной Ирландии, 9 июня — в Уэльсе, 18 сентября — в Норвегии, 22 сентября — на Фарерах.

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Составы остальных квалификационных групп женского Евро-2021:

А — Нидерланды, Эстония, Словения, Турция, Россия, Косово.

В — Италия, Дания, Босния и Герцеговина, Израиль, Мальта, Грузия.

D — Испания, Чехия, Польша, Молдова, Азербайджан.

Е — Шотландия, Финляндия, Португалия, Албания, Кипр.

F — Швеция, Исландия, Венгрия, Словакия, Латвия.

G — Франция, Австрия, Сербия, Казахстан, Северная Македония.

Н — Швейцария, Бельгия, Румыния, Хорватия, Литва.

I — Германия, Украина, Ирландия, Греция, Черногория.

По итогам группового этапа в финальную стадию континентального первенства выйдут победители 9 групп, а также 3 лучшие команды из занявших вторые места. Еще 3 путевки в финал разыграют в стыковых матчах остальные 6 сборных, которые займут вторые позиции. Финальный турнир женского форума пройдет в июле 2021 года на аренах Англии, команда которой освобождена от квалификационных встреч.

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