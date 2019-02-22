Белорусские футболистки сыграют с Фарерами на старте квалификации ЧЕ-2021

Подопечные Эдуарда Деменковца, попавшие в квалификационную группу С, первый матч проведут 3 сентября 2019 года на своем поле против команды Фарерских островов. В этом году белоруски еще дважды примут соперниц на своем поле — 4 октября встреча с Норвегией, 8 октября — игра с Уэльсом. 14 апреля 2020 года белорусские футболистки также у себя дома встретятся с командой Северной Ирландии, а остальные матчи проведут на выезде: 5 июня — в Северной Ирландии, 9 июня — в Уэльсе, 18 сентября — в Норвегии, 22 сентября — на Фарерах.