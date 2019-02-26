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15:56 (мск), источник: Onedivision.ru

Элитный раунд ЧЕ-2019 U-19 пройдет в Краснодаре

С 20 по 26 марта в Краснодаре состоятся матчи элитного раунда ЧЕ-2019 U-19 с участием юношеской сборной России (игроки 2000 года рождения). Игры турнира отборочной группы № 1 пройдут на стадионах Академии ФК «Краснодар» и «Кубань».

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За выход в финальную часть ЕВРО юношеская сборная России под руководством Андрея Гордеева поборется со сборными Ирландии, Азербайджана и Румынии. В финальной части ЕВРО-2019 U-19, которая состоится с 14 по 27 июля, примут участие восемь команд: хозяйка турнира сборная Армении, получившая автоматическую путевку, и победители семи групп элитного раунда.

Пять матчей турнира, включая три игры с участием российских юношей, пройдут на стадионе Академии ФК «Краснодар», который располагает натуральным газоном и вмещает около 2 500 зрителей. Кроме того, в третий игровой день, когда оба матча по регламенту должны начаться в одно и то же время, встреча с участием сборных Румынии и Азербайджана состоится на стадионе «Кубань». Эта арена с трибунами на 35 000 зрителей и так же естественным покрытием была открыта в далеком 1960 году.

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Напомним, что в 1-м отборочном раунде Чемпионата Европы в ноябре 2018 года сборная России стала победителем мини-турнира на Кипре, взяв верх с одинаковым счетом 2:0 над командой принимающей страны и Черногорией и сыграв вничью с Латвией (1:1). Также с первого места в своей отборочной группе пробилась в весеннюю часть команда Ирландии, одолевшая дома Боснию и Герцеговину (3:1), Фарерские острова (3:0) и Нидерланды (2:1). Азербайджан и Румыния шагнули в элитный раунд со вторых позиций в своих квартетах. Азербайджанцы в Тбилиси обыграли Грузию (2:1) и Лихтенштейн (3:0), но крупно уступили Израилю (1:4). Румыны, в свою очередь, разошлись миром с хозяевами из Болгарии (1:1), проиграли Греции (3:5) и разгромили Гибралтар (8:0).

Элитный раунд ЧЕ-2019 U-19. Группа 1. Календарь матчей:

20 марта (среда)

12:00. Ирландия — Румыния. Стадион Академии ФК «Краснодар». Поле № 26.

17:00. Азербайджан — РОССИЯ. Стадион Академии ФК «Краснодар». Поле № 5.

23 марта (суббота)

12:00. Ирландия — Азербайджан. Стадион Академии ФК «Краснодар». Поле № 26.

17:00. РОССИЯ — Румыния. Стадион Академии ФК «Краснодар». Поле № 5.

26 марта (вторник)

17:00. РОССИЯ — Ирландия. Стадион Академии ФК «Краснодар». Поле № 5.

17:00. Румыния — Азербайджан. Стадион «Кубань».

Источник: РФС — Официальный сайт

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