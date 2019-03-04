Игорь Криушенко объявил расширенный список сборной Беларуси по футболу на матчи ЧЕ-2020

Сборная с 16 марта разместится в техническом центре ассоциации «Белорусская федерация футбола» и будет тренироваться на комплексе футбольных полей АБФФ. Вечером 19 марта сборная Беларуси отправится в Роттердам, где 21марта в первом матче квалификации чемпионата Европы встретится с Нидерландами. Встреча на стадионе «Фейеноорд» начнется в 22.45 по белорусскому времени. Далее 22 марта белорусские футболисты совершат перелет в Белфаст, где 24 марта сыграют с соперниками из Северной Ирландии. Матч на стадионе «Уиндзор Парк» также начнется в 22.45.
Главный тренер Игорь Криушенко включил в расширенный состав национальной команды 31 футболиста:
вратари — Андрей Горбунов («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Александр Гутор («Динамо-Брест»), Андрей Климович («Шахтер», Солигорск), Денис Щербицкий, Антон Чичкан (оба — БАТЭ, Борисов);.
защитники — Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Игорь Шитов («Динамо-Минск»), Денис Поляков («Урал», Екатеринбург), Максим Володько («Арсенал», Тула, Россия), Сергей Политевич («Кайрат», Казахстан), Михаил Сиваков («Оренбург», Россия), Алексей Риос, Захар Волков (оба — БАТЭ, Борисов), Александр Павловец («Динамо-Брест»);.
полузащитники — Александр Глеб, Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Дмитрий Бага (все — БАТЭ, Борисов), Сергей Кисляк, Павел Нехайчик, Павел Савицкий (все — «Динамо-Брест»), Антон Путило («Алтай», Измир, Турция) Сергей Баланович, Юрий Ковалев (оба — «Шахтер», Солигорск), Михаил Гордейчук («Тобол», Костанай, Казахстан), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Юрий Кендыш («Шериф», Тирасполь, Молдова);.
нападающие — Николай Сигневич («Ференцварош», Будапешт, Венгрия), Денис Лаптев («Динамо-Брест»), Антон Сарока («Локерен», Бельгия), Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов).
Окончательный список из 23 футболистов определится 15 марта. Открытая тренировка национальной команды пройдет в 17.00 на комплексе полей АБФФ 18 марта.