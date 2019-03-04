Игорь Криушенко объявил расширенный список сборной Беларуси по футболу на матчи ЧЕ-2020

Сборная с 16 марта разместится в техническом центре ассоциации «Белорусская федерация футбола» и будет тренироваться на комплексе футбольных полей АБФФ. Вечером 19 марта сборная Беларуси отправится в Роттердам, где 21марта в первом матче квалификации чемпионата Европы встретится с Нидерландами. Встреча на стадионе «Фейеноорд» начнется в 22.45 по белорусскому времени. Далее 22 марта белорусские футболисты совершат перелет в Белфаст, где 24 марта сыграют с соперниками из Северной Ирландии. Матч на стадионе «Уиндзор Парк» также начнется в 22.45.