Ракицкого не вызвали в сборную Украины на матчи отбора Евро-2020

Источник: Р-Спорт

Список игроков, вызванных в национальную команду на первые два матча отборочного турнира, опубликован на сайте Федерации футбола Украины (ФФУ).

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Матчи украинской команды со сборными Португалии и Люксембурга пройдут соответственно 22 и 25 марта. Обе игры команда Андрея Шевченко проведет на выезде.

Ракицкий перешел в «Зенит» из донецкого «Шахтера» 28 января. После перехода фамилия защитника исчезла из списка игроков сборной Украины на сайте федерации. Позднее Ракицкий выразил надежду, что не потеряет место в сборной после перехода в «Зенит», потому что состав национальной команды должен определять ее главный тренер, а не чиновники из ФФУ.