Ракицкого не вызвали в сборную Украины на матчи отбора Евро-2020
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Защитник
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Защитник
Список игроков, вызванных в национальную команду на первые два матча отборочного турнира, опубликован на сайте Федерации футбола Украины (ФФУ).
Матчи украинской команды со сборными Португалии и Люксембурга пройдут соответственно 22 и 25 марта. Обе игры команда Андрея Шевченко проведет на выезде.
Ракицкий перешел в «Зенит» из донецкого «Шахтера» 28 января. После перехода фамилия защитника исчезла из списка игроков сборной Украины на сайте федерации. Позднее Ракицкий выразил надежду, что не потеряет место в сборной после перехода в «Зенит», потому что состав национальной команды должен определять ее главный тренер, а не чиновники из ФФУ.
Ракицкий дебютировал за сборную Украины в 2009 году и с тех пор провел за национальную команду 54 матча, в которых забил четыре гола. Последний на данный момент матч в составе сборной Украины 29-летний защитник провел 16 октября 2018 года (игра группового этапа Лиги наций против сборной Чехии).