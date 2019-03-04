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22:13 (мск), источник: Р-Спорт

Ракицкого не вызвали в сборную Украины на матчи отбора Евро-2020

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Защитник санкт-петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий не получил вызов в сборную Украины по футболу на матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против команд Португалии и Люксембурга.

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Источник: Р-Спорт

Список игроков, вызванных в национальную команду на первые два матча отборочного турнира, опубликован на сайте Федерации футбола Украины (ФФУ).

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Матчи украинской команды со сборными Португалии и Люксембурга пройдут соответственно 22 и 25 марта. Обе игры команда Андрея Шевченко проведет на выезде.

Ракицкий перешел в «Зенит» из донецкого «Шахтера» 28 января. После перехода фамилия защитника исчезла из списка игроков сборной Украины на сайте федерации. Позднее Ракицкий выразил надежду, что не потеряет место в сборной после перехода в «Зенит», потому что состав национальной команды должен определять ее главный тренер, а не чиновники из ФФУ.

Ракицкий дебютировал за сборную Украины в 2009 году и с тех пор провел за национальную команду 54 матча, в которых забил четыре гола. Последний на данный момент матч в составе сборной Украины 29-летний защитник провел 16 октября 2018 года (игра группового этапа Лиги наций против сборной Чехии).

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