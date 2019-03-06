Первый соперник сборной Казахстана в отборе на Евро-2020 остался без нападающего

32-летний форвард, выступающий за шотландский клуб «Хартс», рискует завершить сезон досрочно. Нейсмит был заменен в матче с «Селтиком» (27 февраля) из-за жалоб на боли. 4 марта он пропустил матч Кубка Шотландии с «Партиком Тистлом» (1:1) в надежде, что это решит проблему.
Но проблема оказалась более серьезной, чем предполагалось. Теперь Нейсмиту необходимо пройти повторное обследование, чтобы диагностировать полную степень повреждения. Предполагается, что Нейсмит пропустит нескольких недель.
Напомним, что отборочный матч Казахстан — Шотландия состоится 21 марта на стадионе «Астана-Арена». Начало встречи — 21:00 по столичному времени.