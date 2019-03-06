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14:18 (мск), источник: Vesti.kz

Первый соперник сборной Казахстана в отборе на Евро-2020 остался без нападающего

Нападающий сборной Шотландии по футболу Стивен Нейсмит пропустит матч первого тура отборочного турнира к чемпионату Европы-202 с командой Казахстана, сообщает Dailyrecord.co.uk.

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32-летний форвард, выступающий за шотландский клуб «Хартс», рискует завершить сезон досрочно. Нейсмит был заменен в матче с «Селтиком» (27 февраля) из-за жалоб на боли. 4 марта он пропустил матч Кубка Шотландии с «Партиком Тистлом» (1:1) в надежде, что это решит проблему.

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Но проблема оказалась более серьезной, чем предполагалось. Теперь Нейсмиту необходимо пройти повторное обследование, чтобы диагностировать полную степень повреждения. Предполагается, что Нейсмит пропустит нескольких недель.

Напомним, что отборочный матч Казахстан — Шотландия состоится 21 марта на стадионе «Астана-Арена». Начало встречи — 21:00 по столичному времени.

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