Первый соперник сборной Казахстана в отборе на Евро-2020 остался без нападающего

32-летний форвард, выступающий за шотландский клуб «Хартс», рискует завершить сезон досрочно. Нейсмит был заменен в матче с «Селтиком» (27 февраля) из-за жалоб на боли. 4 марта он пропустил матч Кубка Шотландии с «Партиком Тистлом» (1:1) в надежде, что это решит проблему.