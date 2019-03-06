Текущие события
Футбол. Кубок России
19:00
Рубин
Локомотив
Футбол. Кубок России
19:00
Арсенал Т
Оренбург
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСЖ
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
23:00
Порту
Рома
Футбол. Еврокубки
5.03
Реал1
Аякс4
Футбол. Еврокубки
5.03
Боруссия Д0
Тоттенхэм Хотспур1
Все события
Фоторепортажи
12Стадион, который спасает премьер-лигу
25«Спартак» проводил зиму, СКА продлил серию
17:06 (мск), источник: Р-Спорт

УЕФА приглашает подать заявки на пакеты спонсоров чемпионата Европы-2020

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приглашает подавать заявки на пакеты национальных спонсоров чемпионата Европы по футболу 2020 года, сообщается в пресс-релизе союза.

Наверх

Чемпионат Европы по футболу в 2020 году пройдет в 12 городах разных стран. Четыре матча турнира состоятся в Санкт-Петербурге: три игры группового этапа и четвертьфинал.

«Компании могут подавать заявки на пакеты национальных спонсоров в шести категориях: банковские услуги, страхование, услуги связи, управление персоналом/подбор кадров, ж/д и авиалинии», — говорится в заявлении УЕФА.

Прием заявок в указанных категориях формально начнется 27 марта, но о своей заинтересованности необходимо заявить заблаговременно. Окончательные предложения необходимо подать не позже 10 мая 2019 года.

Евро-2016
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Чемпионат Европы U-21
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Канадский хоккеист рассказал, как в России выдавали зарплату в пакетах
Валуев: произошел моральный надлом, мне нужны были деньги
Год без биатлона: россиянку дисквалифицируют за допинг
Выигравшего золото россиянина дисквалифицировали на Универсиаде
Суд в Ставрополе оставил под арестом Александра Емельяненко
Вечеринки Загитовой, осада Медведевой: последние дни перед ЧМ
Биатлонисты РФ выиграли все 6 медалей в спринте на Универсиаде
Главный тренер «Реала» нашел «виновника» вылета из ЛЧ
Экс-теннисистка Агнешка Радваньска сменила корт на танцы (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь