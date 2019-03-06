УЕФА приглашает подать заявки на пакеты спонсоров чемпионата Европы-2020

Чемпионат Европы по футболу в 2020 году пройдет в 12 городах разных стран. Четыре матча турнира состоятся в Санкт-Петербурге: три игры группового этапа и четвертьфинал.

«Компании могут подавать заявки на пакеты национальных спонсоров в шести категориях: банковские услуги, страхование, услуги связи, управление персоналом/подбор кадров, ж/д и авиалинии», — говорится в заявлении УЕФА.