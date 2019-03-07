Чалов будет вызван в сборную России на матчи с Бельгией и Казахстаном

В четверг РФС опубликовал состав молодежной сборной на мартовский сбор в испанской Марбелье. Российская команда сыграет товарищеские матчи со сверстниками из Швеции (22 марта) и Норвегии (25 марта).
— В вашем списке нет лучшего бомбардира премьер-лиги Федора Чалова. Почему?
— Мы уже не раз встречались с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и обсуждали вопросы взаимодействия между нашими командами. Что касается Федора, то мы не включили его в список на мартовский сбор, потому что его планируют вызвать в это время в национальную команду. Мы четко понимаем приоритеты, ведь молодежной сборной предстоит сыграть два контрольных матча, а национальной — отборочные игры ЧЕ-2020 в Бельгии и Казахстане. Долгосрочные планы мы пока относительно Чалова не строим, посмотрим, как Федор будет себя проявлять в дальнейшем. Это касается и других футболистов. На март же по Чалову решение именно такое.
— Когда в сентябре вам предстоит играть матч отбора Евро с сербами, приоритет у Чалова будет уже за молодежкой?
— Давайте действовать поступательно. Между мартом и сентябрем большой отрезок времени. С главным тренером мы общаемся чуть ли не еженедельно, обсуждаем определенные моменты, футболистов, их взаимодействия. Ближе к сентябрю мы к этому вопросу вернемся.
В сентябре молодежная сборная России начнет отбор на чемпионат Европы-2021 года (U-21). В соперниках у россиян команды Сербии, Польши, Болгарии, Латвии и Эстонии (Александр Рогулев).