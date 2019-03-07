Чалов будет вызван в сборную России на матчи с Бельгией и Казахстаном

— Мы уже не раз встречались с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и обсуждали вопросы взаимодействия между нашими командами. Что касается Федора, то мы не включили его в список на мартовский сбор, потому что его планируют вызвать в это время в национальную команду. Мы четко понимаем приоритеты, ведь молодежной сборной предстоит сыграть два контрольных матча, а национальной — отборочные игры ЧЕ-2020 в Бельгии и Казахстане. Долгосрочные планы мы пока относительно Чалова не строим, посмотрим, как Федор будет себя проявлять в дальнейшем. Это касается и других футболистов. На март же по Чалову решение именно такое.