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22:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Чалов будет вызван в сборную России на матчи с Бельгией и Казахстаном

Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов сообщил в интервью «СЭ», что 20-летний форвард ЦСКА Федор Чалов в марте получит вызов в национальную команду на сбор перед играми отборочного турнира Евро-2020 со сборными Бельгии (21 марта) и Казахстана (24 марта).

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Источник: РИА "Новости"

В четверг РФС опубликовал состав молодежной сборной на мартовский сбор в испанской Марбелье. Российская команда сыграет товарищеские матчи со сверстниками из Швеции (22 марта) и Норвегии (25 марта).

— В вашем списке нет лучшего бомбардира премьер-лиги Федора Чалова. Почему?

— Мы уже не раз встречались с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и обсуждали вопросы взаимодействия между нашими командами. Что касается Федора, то мы не включили его в список на мартовский сбор, потому что его планируют вызвать в это время в национальную команду. Мы четко понимаем приоритеты, ведь молодежной сборной предстоит сыграть два контрольных матча, а национальной — отборочные игры ЧЕ-2020 в Бельгии и Казахстане. Долгосрочные планы мы пока относительно Чалова не строим, посмотрим, как Федор будет себя проявлять в дальнейшем. Это касается и других футболистов. На март же по Чалову решение именно такое.

— Когда в сентябре вам предстоит играть матч отбора Евро с сербами, приоритет у Чалова будет уже за молодежкой?

— Давайте действовать поступательно. Между мартом и сентябрем большой отрезок времени. С главным тренером мы общаемся чуть ли не еженедельно, обсуждаем определенные моменты, футболистов, их взаимодействия. Ближе к сентябрю мы к этому вопросу вернемся.

В сентябре молодежная сборная России начнет отбор на чемпионат Европы-2021 года (U-21). В соперниках у россиян команды Сербии, Польши, Болгарии, Латвии и Эстонии (Александр Рогулев).

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