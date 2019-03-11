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12:38 (мск), источник: Р-Спорт

Беляев и Караваев вызваны в сборную России на игры с Бельгией и Казахстаном

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал состав команды для подготовки к матчам отборочного цикла чемпионата Европы против сборных Бельгии и Казахстана.

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Матч против сборной Бельгии команда Черчесова проведет 21 марта на выезде, а 24 марта сыграет в гостях со сборной Казахстана.

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Полностью состав сборной России, опубликованный на сайте РФС, выглядит следующим образом:

вратари — Маринато Гилерме («Локомотив», Москва), Андрей Лунев («Зенит», Санкт-Петербург), Антон Шунин («Динамо», Москва).

защитники — Максим Беляев («Арсенал», Тула), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак», Москва), Вячеслав Караваев («Витесс», Голландия), Федор Кудряшов («Истанбул Башакшехир», Турция), Андрей Семенов («Ахмат», Грозный), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Георгий Щенников (все — ЦСКА, Москва).

полузащитники — Ильзат Ахметов (ЦСКА), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Роман Зобнин («Спартак»), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все — «Локомотив»), Алексей Ионов («Ростов»), Далер Кузяев, Магомед Оздоев (оба — «Зенит»), Денис Черышев («Валенсия», Испания).

нападающие — Артем Дзюба («Зенит»), Федор Смолов («Локомотив»), Федор Чалов (ЦСКА).

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