Сборная России объявила состав на матч с Казахстаном в отборе на Евро-2020
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов огласил состав команды на матчи квалификации чемпионата Европы-2020 с командами Бельгии и Казахстана.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов огласил состав команды на матчи квалификации чемпионата Европы-2020 с командами Бельгии и Казахстана.
Матч с Бельгией состоится 21 марта в Брюсселе, а игра с Казахстаном — 24 марта в Астане.
В списке из 26 футболистов возможны изменения. Подготовку к встречам команда начнет 17 марта в Новогорске.
Вратари: Гильерме («Локомотив» Москва), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Шунин («Динамо» Москва);.
Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак» Москва), Вячеслав Караваев («Витесс» Голландия), Федор Кудряшов («Истанбул» Турция), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Георгий Щенников (все — ЦСКА Москва);.
Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако» Франция), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все — «Локомотив» Москва), Алексей Ионов («Ростов» Ростов-на-Дону), Далер Кузяев, Магомед Оздоев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Денис Черышев («Валенсия» Испания);.
Нападающие: Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Федор Смолов («Локомотив» Москва), Федор Чалов (ЦСКА Москва).