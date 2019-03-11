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14:31 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная России объявила состав на матч с Казахстаном в отборе на Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов огласил состав команды на матчи квалификации чемпионата Европы-2020 с командами Бельгии и Казахстана.

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Источник: РИА "Новости"

Матч с Бельгией состоится 21 марта в Брюсселе, а игра с Казахстаном — 24 марта в Астане.

В списке из 26 футболистов возможны изменения. Подготовку к встречам команда начнет 17 марта в Новогорске.

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Вратари: Гильерме («Локомотив» Москва), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Шунин («Динамо» Москва);.

Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак» Москва), Вячеслав Караваев («Витесс» Голландия), Федор Кудряшов («Истанбул» Турция), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Георгий Щенников (все — ЦСКА Москва);.

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако» Франция), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все — «Локомотив» Москва), Алексей Ионов («Ростов» Ростов-на-Дону), Далер Кузяев, Магомед Оздоев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Денис Черышев («Валенсия» Испания);.

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Федор Смолов («Локомотив» Москва), Федор Чалов (ЦСКА Москва).

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