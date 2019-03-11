Беляев о вызове в сборную России: Это большая честь для меня

Источник: РИА "Новости"

В понедельник главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав команды для подготовки к матчам отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против сборных Бельгии (21 марта) и Казахстана (24 марта).

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«Благодарен тренерскому штабу сборной России за оказанное мне доверие. Защищать цвета своей страны — это большая честь. Вызов в сборную для меня — это дополнительная мотивация для моего дальнейшего роста и прогресса. Это значит, что я на правильном пути, нужно работать над собой ещё больше, чтобы добиваться лучших результатов», — сказал Беляев по телефону.

«Я достаточно опытный игрок, мне не 20 лет. Сейчас начинаются официальные матчи, и футболисты, которые получили вызов, должны давать результат. Я нахожусь в хорошей форме и готов принести максимальную пользу команде», — ответил футболист на вопрос, готов ли он сыграть в ближайших матчах сборной России.