Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:30
Ахмат
Урал
Футбол. Первый дивизион
14:30
Спартак-21
Зенит-21
Футбол. Премьер-лига
19:30
Краснодар
Оренбург
Футбол. Зарубежный
22:30
Фортуна Д
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
22:30
Рома
Эмполи
Футбол. Зарубежный
10.03
Марсель1
Ницца0
Все события
Фоторепортажи
12Самые красивые спортсменки Универсиады
9Российские лыжники заняли весь пьедестал в Осло
15:38 (мск), источник: Vesti.kz

Меркель, Сейдахмет, Зайнутдинов и еще 21 игрок вызваны в сборную Казахстана на матчи с Шотландией и Россией

Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек назвал состав на стартовые матчи отборочного цикла Евро-2020, сообщает официальный сайт КФФ.

Наверх
Источник: AFP 2019

В список вошли 24 игрока. В их числе три футболиста зарубежных клубов — это полузащитник голландского «Хераклеса» Александр Меркель, хавбек российского «Ростова» Бахтиер Зайнутдинов и форвард болгарского «Левски» Еркебулан Сейдахмет.

Читайте также
Сборная России объявила состав на матч с Казахстаном в отборе на Евро-2020

Вратари: Стас Покатилов («Кайрат»), Дмитрий Непогодов («Ордабасы»), Игорь Щацкий («Шахтер»);.

Защитники: Абзал Бейсебеков, Юрий Логвиненко, Дмитрий Шомко, Евгений Постников (все — «Астана»), Ян Вороговский, Елдос Ахметов, Гафуржан Суюмбаев (все — «Кайрат»), Темирлан Ерланов, Сергей Малый (оба — «Ордабасы»);.

Полузащитники: Серикжан Мужиков, Юрий Перцух (оба — «Астана»), Бауыржан Исламхан, Исламбек Куат, Георгий Жуков (все — «Кайрат»), Бактиер Зайнутдинов («Ростов», Россия), Максим Федин («Тобол»), Александр Меркель («Хераклес», Голландия);.

Нападающие: Роман Муртазаев («Астана»), Алексей Щеткин («Ордабасы»), Бауыржан Турысбек («Тобол»), Еркебулан Сейдахмет («Левски», Болгария).

Резерв:

Вратари: Владимир Плотников («Кайрат»), Марсель Исламкулов («Кайсар»);.

Защитники: Александр Соколенко, Нуралы Алип, Айбол Абикен (все — «Кайрат»), Марат Быстров («Ордабасы»), Дмитрий Мирошниченко («Тобол»);.

Полузащитники: Еркебулан Тунгышбаев («Кайрат»), Аслан Дарабаев («Иртыш»), Азат Нургалиев («Тобол»);.

Нападающие: Акмаль Бахтияров («Сочи», Россия), Оралхан Омиртаев («Шахтер»), Владислав Васильев («Энергетик-БГУ», Беларусь).

Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Шотландия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2016
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Чемпионат Европы U-21
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Стал известен гонорар казахстанца Батыра Джукембаева за бой с мексиканцем
Российские хоккеисты разгромили сборную Канады на Универсиаде
IBU перераспределил медаль наказанной за допинг Глазыриной
Глава СБР: Спросите Гараничева, зачем он зашел на второй круг
Вернуть Моуринью. Семь претендентов на роль тренера «Реала»
Лучший лыжник мира получил срок и штраф за участие в ДТП
Сборная России в марте-2019. Кого не вызвал Черчесов (галерея)
«Салават» попал на «Автомобилист». Все пары 2-го раунда плей-офф
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь