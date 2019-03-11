Меркель, Сейдахмет, Зайнутдинов и еще 21 игрок вызваны в сборную Казахстана на матчи с Шотландией и Россией
Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек назвал состав на стартовые матчи отборочного цикла Евро-2020, сообщает официальный сайт КФФ.
Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек назвал состав на стартовые матчи отборочного цикла Евро-2020, сообщает официальный сайт КФФ.
В список вошли 24 игрока. В их числе три футболиста зарубежных клубов — это полузащитник голландского «Хераклеса» Александр Меркель, хавбек российского «Ростова» Бахтиер Зайнутдинов и форвард болгарского «Левски» Еркебулан Сейдахмет.
Вратари: Стас Покатилов («Кайрат»), Дмитрий Непогодов («Ордабасы»), Игорь Щацкий («Шахтер»);.
Защитники: Абзал Бейсебеков, Юрий Логвиненко, Дмитрий Шомко, Евгений Постников (все — «Астана»), Ян Вороговский, Елдос Ахметов, Гафуржан Суюмбаев (все — «Кайрат»), Темирлан Ерланов, Сергей Малый (оба — «Ордабасы»);.
Полузащитники: Серикжан Мужиков, Юрий Перцух (оба — «Астана»), Бауыржан Исламхан, Исламбек Куат, Георгий Жуков (все — «Кайрат»), Бактиер Зайнутдинов («Ростов», Россия), Максим Федин («Тобол»), Александр Меркель («Хераклес», Голландия);.
Нападающие: Роман Муртазаев («Астана»), Алексей Щеткин («Ордабасы»), Бауыржан Турысбек («Тобол»), Еркебулан Сейдахмет («Левски», Болгария).
Резерв:
Вратари: Владимир Плотников («Кайрат»), Марсель Исламкулов («Кайсар»);.
Защитники: Александр Соколенко, Нуралы Алип, Айбол Абикен (все — «Кайрат»), Марат Быстров («Ордабасы»), Дмитрий Мирошниченко («Тобол»);.
Полузащитники: Еркебулан Тунгышбаев («Кайрат»), Аслан Дарабаев («Иртыш»), Азат Нургалиев («Тобол»);.
Нападающие: Акмаль Бахтияров («Сочи», Россия), Оралхан Омиртаев («Шахтер»), Владислав Васильев («Энергетик-БГУ», Беларусь).