«За два с половиной года лишь дважды почувствовал себя тренером». Черчесов — о новой сборной России

Источник: Sport24

11 марта главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил состав команды на мартовские матчи отборочного этапа чемпионата Европы с Бельгией (21 марта) и Казахстаном (24 марта). Сборная соберется в Новогорске 17 марта.

— В составе сборной есть новички, не могли бы остановиться на каждом из них? — вопрос Черчесову.

— Из новичков у нас только Максим Беляев. Вячеслав Караваев в сборной уже был. Максим стабильно несколько сезонов играет в «Арсенале». Думаем, он сделал скачок в развитии. Роман Нойштедтер сейчас не играет в «Фенербахче», поэтому Беляев заслужил этот вызов. Тем более мы всегда вызываем одного-двух игроков, чтобы посмотреть на них вживую. Это объективность, которую футболисты должны чувствовать. Никто не знает, как в итоге сложится, но издалека всегда сложнее принимать решения. Ситуация дает возможность посмотреть на Беляева и Караваева — Сергей Игнашевич закончил, Нойштедтер не играет.

Ахметов у нас уже был, но получил травму в матче за ЦСКА и не доехал. Сейчас он стабильно играет за клуб. Это заслуженный вызов.

Караваев вызывался на сентябрьский сбор, когда мы играли с «Динамо». Тогда у него была непростая ситуация с клубом, поэтому он не до конца себя проявил. Сейчас Вячеслав стабильно играет в «Витессе». Хотелось бы на него посмотреть и только потом принимать решение. Это будет другого качества футболист, потому что регулярно играет.

К слову, позавчера Мирослав Ромащенко летал в Чехию, смотрел в «Младе-Болеслав» на Николая Комличенко, но в списке его нет. То, что мы увидели нас не совсем устраивает. Мы почти каждую его игру смотрим по телевизору, мои товарищи часто следят за ним на матчах, теперь и мы сами полетели воочию убедиться. Игрок которые забивает не должен оставаться без внимания, но на сегодняшний день не проявил себя не на том уровне, который нам нужен. Мы его не вычеркиваем, просто на данный момент такова ситуация.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/nkomlichenko/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> NIKOLAY KOMLICHENKO</a> (@nkomlichenko) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-18T10:38:38+00:00">18 Мар 2018 в 3:38 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— У Ахметова было небольшое повреждение. Он готов?

— У всех есть маленькие болячки. Если нет травм, то это не футболист. На сегодняшний день он готов.

— Учитывая наличие в составе Кирилла Набабкина, Марио Фернандеса и Караваева, на какой позиции рассматриваете Владислава Игнатьева?

— Не буду говорить, что и как будет. Вызвали значит вызвали. У нас два правых защитника — Фернандес и Игнатьев. На Караваева просто планируем смотреть, задействуем его или нет — вопрос.

— Кудряшов переехал в чемпионат Турции. Какие у вас впечатления от его игры?

— Мы видели его первый матч в Анталье. Он уже обжился, первую игру уверенно провел. У него там уже несколько желтых карточек, играет стабильно левого защитника. Мы только приветствуем его решение. Тактически они, конечно, иначе играют, но это в очередной раз расширит его кругозор. Для нас это только плюс.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BtT_dOMgFvD/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BtT_dOMgFvD/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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И следующий наш дом Стамбул ? была моя мечта побывать в этом замечательном городе , а тут такой поворот судьбы? мы будем там жить ??сказка ?? #13 #стамбул #футбол #турция</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/nastya.kudryashova/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Nastya Kudryashova️️️</a> (@nastya.kudryashova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-01-31T20:29:03+00:00">31 Янв 2019 в 12:29 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Три нападающих в списке. Этого достаточно?

— У нас еще два тура, плюс кто-то в Лиге Европы играет. Посмотрим, но нам этого достаточно.

— Вас не тревожит, что Артем Дзюба долго не забивает?

— Меня ничего не тревожит. Только что с Гершковичем смотрели игру. Посмотрите, где играет Артем. Раньше он играл нападающего, а последние несколько игр действует в оттяжке на команду и Сердара Азмуна. Даже цифры могу назвать: условно с «Уралом» у Артема под 50 единоборств, а у Азмуна — 16. Надо быть объективным. Сергей Семак нам лучше расскажет, на какой позиции играет Дзюба и какое задание выполняет. Никто не отменял голы, но в последнем матче Артем тоже создавал моменты.

— Думали попробовать его в новом качестве в сборной?

— Естественно. Думаем, как строить игру. Это лишний козырь для нас, но все рассказывать не будем. Это действительно и расширяет его кругозор, и нам дает пищу для размышлений. Так было и с другими футболистами. Мы в сборной видим игроков за два дня до матча и не можем делать больших изменений по сравнению с клубом.

— Довольны формой Федора Смолова?

— Все говорят, что он вчера забил. Забил и забил, но мы были на сборах и видели тренировочный процесс.

Федор забил неслучайно. У него была пауза, возможность осмыслить какие-то вещи. Мы спокойно ко всему относимся, дали ему время. Сейчас вернется, мы с ним пообщаемся и будем надеяться, что снова имеем ту боевую единицу, которую имели.

— Как выстраивался диалог с Михаилом Галактионовым по поводу Федора Чалова?

— Сегодня Чалов вызван в сборную. Не знаю, как мы бы действовали, если бы молодежная сборная играла отборочные матчи, но сейчас он нужнее нам. Если будет приносить пользу, то останется в основе. Это касается и других футболистов молодежки, которыми мы можем заинтересоваться. Двери для всех открыты. У нас с Галактионовым кабинеты на разных этажах, но в одном здании.

— Еще недавно казалось, что Андрей Лунев будет первым номером…

— Лунев и сейчас достаточно стабильно играет. Чемпионат стартовал, Андрей уже сыграл на международном уровне в этом плане у него есть маленький бонус. Мы обратили внимание, что Гилерме нужно сыграть несколько матчей, чтобы раскрыться. Как раз он уже сыграл с «Крыльями», «Рубином» и «Анжи». Так что пока мы не стали вносить изменения во вратарскую линию. Внимательно смотрим, кто прибавляет или, наоборот, не соответствует уровню.

— У Головина ситуация перевернулась в «Монако». Это поможет ему в сборной?

— У него ничего не перевернулось. Я специально к нему летал в прошлый раз, вернулся и отвечал вам, что Головин в правильном месте и в правильное время. У всех был скепсис, что я приукрашиваю. Но мы смотрим за тем, как играет наш игрок, а не его команда. Как играет, куда отдает, в каком физическом состоянии находится. Я и тогда был доволен Головиным. Мы ждем его здоровым и готовым.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BoBuOUlBZts/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_locale_test" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BoBuOUlBZts/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_locale_test" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BoBuOUlBZts/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_locale_test" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Alex_Golovin 17 (@alex_golovin17)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-22T11:35:10+00:00">22 Сен 2018 в 4:35 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Связано ли то, что Магомед Оздоев прибавил, с уходом Леандро Паредеса?

— Мы видим то, что видим. Он начал играть, к тому же мы смотрели его на сборах. В этот отрезок Оздоев проявил свои качества. Мы за ним следим, вызываем. В Грозном он даже гол забил. Верим, что он продолжит играть, другой вопрос, что и Кристиан Нобоа возвращается. Но мы на клубы не влияет, никого ни о чем не просим. Работаем с тем, что есть.

— Впереди еще клубные матчи и возможны травмы. Есть кандидаты на замену?

— Сегодня у нас 23 полевых игрока, но у меня всегда 15 запасных в голове после каждого. Если что-то случится, будем просчитывать варианты.

— Бельгийцы сильно изменились с последней встречи?

— Не знаю, как они, но посмотрите на наш состав тогда и сейчас. Мы сами изменились на 75%. Знать соперника хорошо, но себя — намного лучше. Они первые в рейтинге ФИФА и бронзовые призеры чемпионата мира. Мы знаем, по какой системе, кто и как у них играет. Особых сюрпризов нет, другой вопрос — как обе команды будут готовы в день игры. Это многое решит.

— Сборной предстоят два выезда. Перелеты сильно влияют на подготовку?

— Да, но все так, как есть. Психологически надо это принять и не зацикливаться. Уже составлен план, будем ему соответствовать. Евгений Савин летал в Бельгию, посмотрел там условия, в которых будет жить сборная. Оттуда сразу полетел в Астану, чтобы проснуться после перелета. На основе его ощущений будем думать с медицинским штабом, как готовиться. Мы ориентируемся на ощущения человека, а не рассматриваем положение дел в теории.

— Согласны, что впервые за долгое время состав сборной максимально близок к оптимальному? Травмированы только Алан Дзагоев и Александр Ерохин.

— Все на ваших глазах. Мы смотрим тот же чемпионат, что и вы. Отталкиваемся от соперников. Есть игроки, за которыми мы смотрим и следим, как они будут развиваться в новых клубах. Мы стараемся быть объективными, ведь международный уровень — это другие требования. Мы это увидели и в Лиге Европе.

— Поражения «Зенита» и «Краснодара» в еврокубках — плохой сигнал?

— Нет. Есть ответные матчи, а в футболе всякое бывает. Это не плохо и не хорошо. Просто другой уровень. Наоборот, мы рады, что команды на нем играют и что у игроков есть возможность себя оценить и правильно сопоставить на практике. «Зениту» вопрос прохода дальше решить сложнее, а у «Краснодара» шансы хорошие.

— География сборной расширяется. Это осложняет работу?

— Нет. Что в Краснодар два часа лететь, что в Чехию. Проблем нет. Мы ни тогда, ни сейчас искусственно ничего не делаем. Ситуация развивается сама собой. Мы смотрим, как кто развивается и играет. Раньше у нас было два года перед чемпионатом мира, а теперь результат нужен здесь и сейчас. Смотрим, кто готов на данный момент, потому что за два дня подготовить команду сложно.

За два с половиной года я только дважды почувствовал себя тренером — на Кубке Конфедераций и на чемпионате мира, когда команда была в моем распоряжении по 60 дней. Сейчас больше чувствую себя менеджером, потому что надо по-другому подходить к выбору составу. Нужны игроки, которые могут сразу достигать результата.