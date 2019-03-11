Сборная России в марте-2019. Кого не вызвал Черчесов

Сборная России в марте-2019. Кого не вызвал Черчесов

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым объявил состав на первые матчи отборочного турнира Евро-2020 в марте 2019 года — с Бельгией и Казахстаном.