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16:19 (мск), источник: sportmail.ru

Сборная России в марте-2019. Кого не вызвал Черчесов

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым объявил состав на первые матчи отборочного турнира Евро-2020 в марте 2019 года — с Бельгией и Казахстаном.

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Матч против сборной Бельгии команда Черчесова проведет 21 марта на выезде, а 24 марта сыграет в гостях со сборной Казахстана.

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