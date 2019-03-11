Олег Веретенников: Чалов самый умный игрок РПЛ? Ему нужно оправдывать похвалу Бердыева
Лучший бомбардир в истории чемпионатов России — о трио нападающих, которые вызваны в сборную.
Лучший бомбардир в истории чемпионатов России — о трио нападающих, которые вызваны в сборную.
— По сравнению с предыдущими матчами в списке нападающих произошло изменение. Вызван Смолов, однако приглашения не получили Ари и Заболотный. Все закономерно?
— Думаю, да. На мой взгляд, появление Ари в сборной России было несвоевременным.
— В смысле?
— Может быть, его уже поздно пригласили с учетом возраста. Не могу судить точно. У тренерского штаба свой взгляд. Но в предыдущих играх я бы скорее отдал предпочтение Чалову. Сейчас понимаю, почему именно его, Дзюбу и Смолова пригласили в сборную.
— Вас сильно смутил вызов в сборную Ари?
— Понимаете, я всегда выступал за россиян. Во всех бомбардирских гонках. Желал, чтобы наши парни опережали легионеров.
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— Смолов забил шикарный гол в ворота «Анжи». Можно ли сказать, что он оживает?
— Гол действительно очень хороший. Пока прошло только два матча в чемпионате, плюс один — в Кубке. Посмотрим, что будет дальше. Федор тяжело входил в сезон. На турнире в Катаре выглядел не слишком хорошо. Однако на данный момент Чалов, Смолов и Дзюба — сильнейшие наши форварды. Здесь все по делу.
— Некоторые специалисты считают, что Смолов так до конца и не впишется в игру «Локо» после «Краснодара», разные стили…
— У Смолова не возникнет никаких проблем в «Локомотиве». Думаю, он будет забивать точно так же, как в «Краснодаре».
— Почему?
— Футболист, обладающий таким мастерством, впишется в любую схему. Вольется без
— Кто для вас форвард номер один среди Дзюбы, Чалова, Смолова?
— Здесь выбор за тренерским штабом сборной. Все зависит от тактики на конкретного соперника. Если нужно будет сыграть от обороны, наверное. впереди нужен
— Курбан Бердыев назвал Чалова самым умным игроком РПЛ. Как вам такое заявление мэтра тренерского цеха?
— Да, я читал интервью. Наверное, самому Чалову было приятно услышать такие слова от такого специалиста. Федор показывает, что способен играть на высоком уровне. Силен индивидуально, в подыгрыше, чувствует позицию, голевое чутье при нем. И исполнение на хорошем уровне. Понравилось, как он быстро разобрался в ситуации в матче с «Рубином». После шикарного паса Облякова все сразу оценил и вторым касанием забил. Это говорит о его высоком мастерстве.
— Вы разделяете точку зрения Бердыева?
— Чалов — один из самых одаренных наших форвардов из молодого поколения. Теперь форварду надо оправдывать авансы, которые ему выдал Курбан Бекиевич, подтверждать свой уровень на поле.
— Уверены, что он выиграет бомбардирскую гонку? Сколько мячей забьет?
— Наверное, планка будет в районе 17−18 мячей. Но может быть, лучшим бомбардиром станет и не Чалов.
— А кто?
— Возможно, оптимальные кондиции наберут Смолов и Дзюба и составят ему конкуренцию. Хотя сейчас у Чалова довольно комфортный отрыв.
— Черчесова не тревожит, что Дзюба в последний раз в официальных матчах забивал в октябре, так как, по мнению главного тренера сборной, у Артема в «Зените» сейчас несколько другие функции.
— Полностью согласен! Вы посмотрите, какой объем работы выполняет Дзюба в «Зените». Сколько он борется, отходит назад, сохраняет мяч, отдает пасы. В последнем туре сыграл в своем стиле. Отборолся, отдал под удар Ригони. Нападающий тем и ценен, что он не только забивает, но и создает моменты для партнеров. Оказывает большое давление на защитников. Очень полезен!
— Последний вопрос. Удивитесь, если Чалов не сыграет ни с Казахстаном, ни с Бельгией?
— Думаю,