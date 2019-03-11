Олег Веретенников: Чалов самый умный игрок РПЛ? Ему нужно оправдывать похвалу Бердыева

— По сравнению с предыдущими матчами в списке нападающих произошло изменение. Вызван Смолов, однако приглашения не получили Ари и Заболотный. Все закономерно?

— Думаю, да. На мой взгляд, появление Ари в сборной России было несвоевременным.

— В смысле?

— Может быть, его уже поздно пригласили с учетом возраста. Не могу судить точно. У тренерского штаба свой взгляд. Но в предыдущих играх я бы скорее отдал предпочтение Чалову. Сейчас понимаю, почему именно его, Дзюбу и Смолова пригласили в сборную. Все-таки это россияне, которые доказывают свою состоятельность. Чалов — вообще лучший бомбардир РПЛ.

— Вас сильно смутил вызов в сборную Ари?

— Понимаете, я всегда выступал за россиян. Во всех бомбардирских гонках. Желал, чтобы наши парни опережали легионеров.

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— Смолов забил шикарный гол в ворота «Анжи». Можно ли сказать, что он оживает?

— Гол действительно очень хороший. Пока прошло только два матча в чемпионате, плюс один — в Кубке. Посмотрим, что будет дальше. Федор тяжело входил в сезон. На турнире в Катаре выглядел не слишком хорошо. Однако на данный момент Чалов, Смолов и Дзюба — сильнейшие наши форварды. Здесь все по делу.

— Некоторые специалисты считают, что Смолов так до конца и не впишется в игру «Локо» после «Краснодара», разные стили…

— У Смолова не возникнет никаких проблем в «Локомотиве». Думаю, он будет забивать точно так же, как в «Краснодаре».

Федор Смолов | Источник: РИА

— Почему?

— Футболист, обладающий таким мастерством, впишется в любую схему. Вольется без каких-либо трудностей. Понятно, что ему требовалось какое-то время на адаптацию в московской команде.

— Кто для вас форвард номер один среди Дзюбы, Чалова, Смолова?

— Здесь выбор за тренерским штабом сборной. Все зависит от тактики на конкретного соперника. Если нужно будет сыграть от обороны, наверное. впереди нужен кто-то побыстрее для контратак — Смолов или Чалов. Если решат сыграть в давление, агрессивно, с фланговыми передачами — тогда, пожалуй, лучше подойдет Дзюба. Так что я не могу здесь дать однозначный ответ.

Федор Чалов | Источник: РИА

— Курбан Бердыев назвал Чалова самым умным игроком РПЛ. Как вам такое заявление мэтра тренерского цеха?

— Да, я читал интервью. Наверное, самому Чалову было приятно услышать такие слова от такого специалиста. Федор показывает, что способен играть на высоком уровне. Силен индивидуально, в подыгрыше, чувствует позицию, голевое чутье при нем. И исполнение на хорошем уровне. Понравилось, как он быстро разобрался в ситуации в матче с «Рубином». После шикарного паса Облякова все сразу оценил и вторым касанием забил. Это говорит о его высоком мастерстве.

— Вы разделяете точку зрения Бердыева?

— Чалов — один из самых одаренных наших форвардов из молодого поколения. Теперь форварду надо оправдывать авансы, которые ему выдал Курбан Бекиевич, подтверждать свой уровень на поле.

— Уверены, что он выиграет бомбардирскую гонку? Сколько мячей забьет?

— Наверное, планка будет в районе 17−18 мячей. Но может быть, лучшим бомбардиром станет и не Чалов.

Артем Дзюба | Источник: AFP

— А кто?

— Возможно, оптимальные кондиции наберут Смолов и Дзюба и составят ему конкуренцию. Хотя сейчас у Чалова довольно комфортный отрыв.

— Черчесова не тревожит, что Дзюба в последний раз в официальных матчах забивал в октябре, так как, по мнению главного тренера сборной, у Артема в «Зените» сейчас несколько другие функции.

— Полностью согласен! Вы посмотрите, какой объем работы выполняет Дзюба в «Зените». Сколько он борется, отходит назад, сохраняет мяч, отдает пасы. В последнем туре сыграл в своем стиле. Отборолся, отдал под удар Ригони. Нападающий тем и ценен, что он не только забивает, но и создает моменты для партнеров. Оказывает большое давление на защитников. Очень полезен!

— Последний вопрос. Удивитесь, если Чалов не сыграет ни с Казахстаном, ни с Бельгией?