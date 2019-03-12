Талисман ЧЕ по футболу — 2020 будет представлен 24 марта текущего года

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«24 марта Союз европейских футбольных ассоциаций представит официальный талисман Евро-2020. Он содержится в строгом секрете на сегодняшний день. Уже 26 марта мы с вами все увидим образ этого талисмана, который появится на лицах нашего города», — сказал Беглов.

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26 марта талисман посетит Санкт-Петербург.

«Могу сказать, что одним из первых городов, который посетит талисман чемпионата Европы, будет Санкт-Петербург. Уже 26 марта мы с вами все увидим образ этого талисмана», — сказал Беглов.