Талисман ЧЕ по футболу — 2020 будет представлен 24 марта текущего года

«24 марта Союз европейских футбольных ассоциаций представит официальный талисман Евро-2020. Он содержится в строгом секрете на сегодняшний день. Уже 26 марта мы с вами все увидим образ этого талисмана, который появится на лицах нашего города», — сказал Беглов.
26 марта талисман посетит
«Могу сказать, что одним из первых городов, который посетит талисман чемпионата Европы, будет
Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Финальная часть соревнований в связи с 60-летним юбилеем турнира состоится в 12 европейских городах. Санкт- Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал. В число городов, принимающих турнир, также вошли Дублин, Глазго, Лондон, Амстердам, Бильбао, Рим, Мюнхен, Копенгаген, Будапешт, Бухарест и Баку.