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13:09 (мск), источник: ТАСС

Талисман ЧЕ по футболу — 2020 будет представлен 24 марта текущего года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Представление талисмана чемпионата Европы по футболу — 2020 пройдет 24 марта текущего года. Об этом во вторник на открытой части наблюдательного совета по подготовке и проведению чемпионата Европы по футболу 2020 года заявил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

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«24 марта Союз европейских футбольных ассоциаций представит официальный талисман Евро-2020. Он содержится в строгом секрете на сегодняшний день. Уже 26 марта мы с вами все увидим образ этого талисмана, который появится на лицах нашего города», — сказал Беглов.

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26 марта талисман посетит Санкт-Петербург.

«Могу сказать, что одним из первых городов, который посетит талисман чемпионата Европы, будет Санкт-Петербург. Уже 26 марта мы с вами все увидим образ этого талисмана», — сказал Беглов.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Финальная часть соревнований в связи с 60-летним юбилеем турнира состоится в 12 европейских городах. Санкт- Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал. В число городов, принимающих турнир, также вошли Дублин, Глазго, Лондон, Амстердам, Бильбао, Рим, Мюнхен, Копенгаген, Будапешт, Бухарест и Баку.

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