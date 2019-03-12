«Главная проблема — нападение». Тренер сборной Казахстана — о выборе состава, Сейдахмете и недостатках Шотландии

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— Талгат Маруанович, состав сборной уже объявлен, насколько тяжело тренерский штаб принимал решение по его выбору?

— Были обсуждения, разговоры с главным тренером. Сейчас главной проблемой для нас является нападение, там Михал Билек видит недостатки. Сейдахмет не играет, Омиртаев попал в резерв, хотя у него был высокий КПД в играх за сборную. Щеткин ассистировал, это хорошо, но забивать тоже надо. Турысбек доказал, что заслужил вызов. Азат Нургалиев в прошедшем туре был на первом плане, но главный тренер решил отправить его в резерв.

Сейчас у нас есть схема с крайними хавбеками и тремя центральными защитниками, также у Билека существуют определенные задумки по игре в целом, и я вижу, что он верит в успех. На данный момент этот состав оптимален, но конечно же, мы еще второй тур КПЛ посмотрим, проанализируем других кандидатов.

— В «Кайрате» снова появляются молодые игроки, вас это радует?

— Да, те же Оразов, Касым оставили очень хорошие впечатления, когда я еще работал в молодежной сборной. Ребята из «Кайрата» на галочке, есть перспектива, что они вырастут в качественных игроков.

— Омиртаев отправлен в резервный список, хотя вы уже отметили, что у него высокий уровень эффективности. Разговаривали ли с игроком отдельно, объясняя такое решение?

— Билек выбрал такой состав, он главный тренер и футболисты должны это понимать, надо уважать его решения. Зачем звонить кому-либо? Должна существовать определенная субординация.

— Сейдахмет давно не получает игровую практику, это беспокоит тренерский штаб?

— Да, уже бьем тревогу, надоели эти моменты, то травмы, то бюрократия, но мы ждем, когда он начнет выходить на поле. С листа сыграть на уровне Шотландии и России — это непросто, хотелось бы, чтобы у него была практика.

— Александр Меркель хорошо играет в Голландии и теперь рассматривается, как игрок основы?

— Билек получает по нему информацию, парень действительно играет, у него хорошие показатели. На него рассчитывает тренерский штаб, но более детально по Александру может высказаться только главный тренер.

— Наш первый соперник — Шотландия, в чем заключаются шансы сборной Казахстана на положительный результат?

— Шотландцев мы полностью изучили, очень интересная команда. В середине поля у них сумасшедший прессинг, при этом они не забывают про свой исконный футбол, где много забросов. В общем, это бегущая, достаточно агрессивная команда. Но есть и проблемы, они сильно раскрываются, у нас могут быть шансы в контратаках. Силовой футбол? Он приемлем для нас, мы не боимся, ребята знают, как играть в такой манере.

Напомним, 21 марта сборная Казахстана в рамках квалификации Евро-2020 в Астане примет Шотландию, а через три дня встретится с Россией.