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15:23 (мск), источник: Vesti.kz

«Ключевой матч с Бельгией, с Казахстаном может сыграть кто угодно». Уткин — о составе сборной России перед игрой в Астане

Известный комментатор Василий Уткин высказал свое мнение о подборе игроков сборной России, которой предстоит сыграть стартовые игры квалификации Евро-2020 против команд Бельгии и Казахстана.

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По его мнению, матч с подопечными Михала Билека не принесет особых трудностей.

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«Россию ждут две очень разные игры. Ключевой матч с Бельгией, потому что с Казахстаном может играть кто угодно. Меня больше всего интересует, как будет складываться построение команды в середине поля. Думаю, Газинский, Зобнин и Головин сыграют в Бельгии. А кто составит им компанию и сыграет с Казахстаном — это интересный вопрос. По вратарям, с Бельгией скорее выйдет Гильерме, с Казахстаном — Лунев», — сказал Уткин в эфире программы «Футбольный клуб» на радио «Эхо Москвы».

Напомним, 21 марта сборная Казахстана в рамках квалификации Евро-2020 в Астане примет Шотландию, а через три дня встретится с Россией. Михал Билек и Станислав Черчесов уже объявили составы казахстанской и российской сборной на ближайшие матчи.

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