«Ключевой матч с Бельгией, с Казахстаном может сыграть кто угодно». Уткин — о составе сборной России перед игрой в Астане

«Россию ждут две очень разные игры. Ключевой матч с Бельгией, потому что с Казахстаном может играть кто угодно. Меня больше всего интересует, как будет складываться построение команды в середине поля. Думаю, Газинский, Зобнин и Головин сыграют в Бельгии. А кто составит им компанию и сыграет с Казахстаном — это интересный вопрос. По вратарям, с Бельгией скорее выйдет Гильерме, с Казахстаном — Лунев», — сказал Уткин в эфире программы «Футбольный клуб» на радио «Эхо Москвы».