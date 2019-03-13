«Ключевой матч с Бельгией, с Казахстаном может сыграть кто угодно». Уткин — о составе сборной России перед игрой в Астане

По его мнению, матч с подопечными Михала Билека не принесет особых трудностей.
«Россию ждут две очень разные игры. Ключевой матч с Бельгией, потому что с Казахстаном может играть кто угодно. Меня больше всего интересует, как будет складываться построение команды в середине поля. Думаю, Газинский, Зобнин и Головин сыграют в Бельгии. А кто составит им компанию и сыграет с Казахстаном — это интересный вопрос. По вратарям, с Бельгией скорее выйдет Гильерме, с Казахстаном — Лунев», — сказал Уткин в эфире программы «Футбольный клуб» на радио «Эхо Москвы».
Напомним, 21 марта сборная Казахстана в рамках квалификации Евро-2020 в Астане примет Шотландию, а через три дня встретится с Россией. Михал Билек и Станислав Черчесов уже объявили составы казахстанской и российской сборной на ближайшие матчи.