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15:38 (мск), источник: Р-Спорт

Медведев: РФ планирует выдавать паспорта болельщика для посещения матчей ЧЕ

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Россия может продолжить практику выдачи паспортов болельщиков в рамках проведения на своей территории матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее система персонализированных паспортов болельщика была использована на Кубке конфедераций 2017 года и чемпионате мира по футболу 2018 года. Паспорт болельщика являлся обязательным документом для допуска на стадион в дни матчей, Fan ID также позволял посетить Российскую Федерацию без визы.

«Планируется применить аналогичный механизм по выдаче и порядку использования паспорта болельщика, который, в общем-то, себя зарекомендовал весьма неплохо по оценкам российских и иностранных болельщиков, по оценке ФИФА», — сказал Медведев на заседании правительства в четверг.

Чемпионат Европы по футболу в 2020 году пройдет в 12 городах разных стран. Медведев напомнил, что матчи турнира примет и Санкт-Петербург.

«Сегодня речь пойдет о законопроектах, которые позволяют провести в Санкт-Петербурге часть матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года», — заявил премьер.

Он сообщил, что кабмин рассматривает ряд поправок к законопроектам по созданию правовых основ для комплексной реализации гарантий правительства России Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и обеспечение проведения в России матчей Евро-2020. Поправками уточняется ряд положений законопроектов, устанавливаются случаи, когда не уплачивается госпошлина за регистрацию юридических лиц, аккредитацию филиалов иностранных организаций, выдачу приглашений и виз иностранным участникам чемпионата Европы.

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