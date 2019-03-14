Медведев: РФ планирует выдавать паспорта болельщика для посещения матчей ЧЕ

Источник: РИА "Новости"

Ранее система персонализированных паспортов болельщика была использована на Кубке конфедераций 2017 года и чемпионате мира по футболу 2018 года. Паспорт болельщика являлся обязательным документом для допуска на стадион в дни матчей, Fan ID также позволял посетить Российскую Федерацию без визы.

«Планируется применить аналогичный механизм по выдаче и порядку использования паспорта болельщика, который, в общем-то, себя зарекомендовал весьма неплохо по оценкам российских и иностранных болельщиков, по оценке ФИФА», — сказал Медведев на заседании правительства в четверг.

Чемпионат Европы по футболу в 2020 году пройдет в 12 городах разных стран. Медведев напомнил, что матчи турнира примет и Санкт-Петербург.

«Сегодня речь пойдет о законопроектах, которые позволяют провести в Санкт-Петербурге часть матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года», — заявил премьер.