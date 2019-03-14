«Матч ТВ» в прямом эфире покажет игру Казахстан — Россия в отборочном турнире Евро-2020

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Комментаторами встречи, которая пройдет 24 марта в Астане (начало — 17:00 мск), станут Константин Генич и Андрей Аршавин. В день игры на стадионе «Астана-Арена» будет работать студия телеканала.

Стартовый матч сборной России в отборочном турнире против команды Бельгии, который состоится 21 марта в Брюсселе (начало — 22:45 мск), в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Комментировать встречу будут Денис Казанский и Роман Трушечкин.

Жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы прошла в декабре 2018 года. Сборная России выступит в группе I, в которой также сыграют команды Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино. Матчи пройдут с 21 марта по 19 ноября, в финальную часть чемпионата Европы выйдут команды, занявшие первые два места.