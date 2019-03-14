Сборная Франции объявила заявку на игры отбора Евро-2020 с Молдавией и Исландией

Сборная Франции объявила заявку на игры отбора Евро-2020 с Молдавией и Исландией

Тренерский штаб национальной команды Франции во главе с Дидье Дешамом определился с заявкой на матчи отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 со сборными Молдавии и Исландии.