Готов ли Сейдахмет и почему Меркель должен сыграть в основе? Разбор состава сборной Казахстана

Источник: РИА "Новости"

Вратари

Стас Покатилов («Кайрат»), Дмитрий Непогодов («Ордабасы»), Игорь Щацкий («Шахтер»)

После завершения международной карьеры Ненада Эрича и ухода Станимира Стойлова с поста главного тренера путь к возвращению в основной состав сборной был открыт для Покатилова. Это очевидный выбор — вратарь «Кайрата» действительно наиболее готов к роли первого номера, тем он уже был им и весьма уверенно отыграл цикл Евро-2016.

Непогодов и Шацкий — хороший резерв. К слову, оба недавно играли друг против друга в матче «Ордабасы» — «Шахтер». Но в ближайшей перспективе они вряд ли смогут конкурировать с Покатиловым. Отметим, что на сей раз лишь в резервный список попали Владимир Плотников, у которого пока нет практики в «Кайрате», и Марсель Исламкулов.

Оборона.

Абзал Бейсебеков, Юрий Логвиненко, Дмитрий Шомко, Евгений Постников (все — «Астана»), Ян Вороговский, Елдос Ахметов, Гафуржан Суюмбаев (все — «Кайрат»), Темирлан Ерланов, Сергей Малый (оба — «Ордабасы»)

Матч с Молдовой и интервью ассистента главного тренера сборной Талгата Байсуфинова четко указывают — Билек будет играть с тремя центральными защитниками. Самый вероятный выбор на данный момент — Постников, Малый и Логвиненко. Они отлично знакомы друг с другом и все обладают большим опытом.

Ерланов уже не первый год привлекается в сборную, но никак не может выйти на качественно новый уровень. Ахметов в матче за Суперкубок получил повреждение и пока его состояние неизвестно. Удивительно, что в резерве оказался Нуралы Алип — юный кайратовец уверенно отыграл против «Тараза» и сейчас без сомнений является самым перспективным центральным защитником страны.

Теперь к флангам. Почти нет сомнений в кандидатуре Шомко. Не исключено, что справа сыграет левоногий Суюмбаев — для него эта позиция знакома. Опять же, немного неожиданно включен лишь в резерв Марат Быстров — защитник «Ордабасы» универсален да и к тому же знает, как противостоять многим игрокам сборной России.

Полузащита

Серикжан Мужиков, Юрий Перцух (оба — «Астана»), Бауыржан Исламхан, Исламбек Куат, Георгий Жуков (все — «Кайрат»), Бахтиер Зайнутдинов («Ростов», Россия), Максим Федин («Тобол»), Александр Меркель («Хераклес», Голландия)

Две ключевые фигуры прежнего созыва — Исламхан и Жуков — еще не сыграли в этом сезоне ни одной минуты. Это беспокоит Билека, что вполне объяснимо: выходить с чистого листа против Шотландии или России — трудная задача даже для опытных игроков. Аналогичная ситуация с Мужиковым — он тоже еще не играл «Астану» в официальных матчах этого года. То есть, уже три потенциальных футболиста основы без игровой практики.

Именно поэтому высока вероятность, что в средней линии сборной сыграет дуэт Куат — Меркель, оба важные фигуры в своих клубах. Чуть выше может расположиться Зайнутдинов, который пока постепенно адаптируется в «Ростове» и матчи за сборную должны послужить для него новым импульсом.

Еще один спорный вопрос — включение в резерв Азата Нургалиева: мотор «Тобола», который мог помочь команде не только, как игрок, но и как ментальный лидер.

Нападение

Роман Муртазаев («Астана»), Алексей Щеткин («Ордабасы»), Бауыржан Турысбек («Тобол»), Еркебулан Сейдахмет («Левски», Болгария)

Все тот же Байсуфинов откровенно обозначил проблему нынешней сборной — это атака. Муртазаев хорош в подыгрыше и роль центрфорварда явно не для него. Сейдахмет — самая противоречивая фигура в этом списке, потому что все знают его потенциал, но никто (даже тренер сборной) не осведомлен в какой он сейчас форме.

Щеткин и Турысбек способны выполнить много полезной работы, однако от них требуются голы — в этом плане предпочтительнее футболист «Тобола», который в играх за сборную он показывал свою эффективность.

Бонусом и большим шансом эти матчи могли стать для молодых Акмаля Бахтиярова и Оралхана Омиртаева, но Билек пока не спешит бросать их в пекло.

Напомним, 21 марта сборная Казахстана в рамках квалификации Евро-2020 примет Шотландию, а через три дня встретится с Россией. Обе игры пройдут в Астане.

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