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21:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Аршавин прокомментирует матч отборочного турнира Евро-2020 Казахстан — Россия

Бывший нападающий «Зенита», лондонского «Арсенала», «Кубани» и «Кайрата» Андрей Аршавин вместе с Константином Геничем прокомментирует игру второго тура отборочного турнира чемпионата Европы—2020 Казахстан — Россия.

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Источник: РИА "Новости"

Бывший нападающий «Зенита», лондонского «Арсенала», «Кубани» и «Кайрата» Андрей Аршавин вместе с Константином Геничем прокомментирует игру второго тура отборочного турнира чемпионата Европы—2020 Казахстан — Россия.

Встреча в прямом эфире будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ».

Игра состоится в Астане на стадионе «Астана-Арена» 24 марта, начало — в 17:00 мск.

Соперниками сборной России в группе I кроме Казахстана являются национальные команды Бельгии, Шотландии, Кипра и Сан-Марино.

Напомним, на минувшем мировом первенстве, которое прошло в России летом 2018 года, команда Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала, где уступила хорватам в серии послематчевых пенальти.

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