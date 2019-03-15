Назван состав сборной Бельгии на отборочный матч ЧЕ против России

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель не попал в состав команды из-за травмы.
Полностью состав сборной Бельгии выглядит следующим образом:
вратари — Кун Кастелс («Вольфсбург», Германия), Тибо Куртуа («Реал», Испания), Симон Миньоле («Ливерпуль», Англия), Матц Селс («Страсбур», Франция);.
защитники — Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген (оба — «Тоттенхэм», Англия), Дедрик Боята («Селтик», Шотландия), Тома Мёнье («Пари Сен-Жермен», Франция), Томас Вермален («Барселона», Испания), Джейсон Денайер («Лион», Франция), Брэндон Мехеле («Брюгге»);.
полузащитники — Янник Карраско («Далянь Ифан», Китай), Тимоти Кастань («Аталанта», Италия), Насер Шадли («Монако»), Леандер Дендонкер («Вулверхэмптон», Англия), Деннис Прат («Сампдория», Италия), Юри Тилеманс («Лестер», Англия), Ханс Ванакен («Брюгге»), Муса Дембеле («Гуанчжоу Фули», Китай), Эден Азар («Челси», Англия);.
нападающие — Миши Батшуайи, Кристиан Бентеке (оба — «Кристал Пэлас», Англия), Торган Азар («Боруссия», Менхенгладбах, Германия), Аднан Янузай («Реал Сосьедад», Испания), Дрис Мертенс («Наполи», Италия), Леандро Троссар («Генк»), Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед», Англия), Дивок Ориджи («Ливерпуль», Англия).
Бельгийцы сыграют в Брюсселе со сборной России 21 марта, тремя днями позже встретятся в Никосии с командой Кипра.