Роналду впервые после чемпионата мира вызван в сборную Португалии по футболу

Источник: AFP 2019

34-летний форвард вызван в сборную впервые с чемпионата мира 2018 года. С июля 2018 года сборная Португалии провела шесть матчей — четыре в Лиге наций и два товарищеских. В октябре сообщалось, что футболист попросил тренерский штаб сборной не вызывать его в расположение команды до конца 2018 года.

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Роналду вызван на матчи отборочного тура чемпионата Европы — 2020. Португальцы сыграют со сборной Украины 22 марта и с командой Сербии 25 марта. В отсутствие Роналду португальцы одержали две победы и дважды сыграли вничью в Лиге наций, заняв первое место в группе 3 дивизиона 1. В группе также играли команды Италии и Польши. Португальцы вышли в полуфинал турнира, где сыграют со сборной Швейцарии, во втором полуфинале встретятся команды Нидерландов и Англии. Полуфиналы пройдут 5 и 6 июня, матч за третье место и финал — 9 июня, все встречи состоятся в Португалии.

На чемпионате мира — 2018 сборная Португалии выбыла, уступив команде Уругвая (1:2) в 1/8 финала. Роналду провел в составе команды все четыре матча, в которых отметился четырьмя забитыми голами.

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