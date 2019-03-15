Игорь Криушенко назвал состав сборной Беларуси на первые матчи квалификации Евро-2020

Сборная Беларуси соберется в Минске 16 марта и будет готовиться на базе технического центра АБФФ. Вечером 19 марта команда отправится в Роттердам, где 21 марта проведет первый матч квалификационной группы С против футболистов Нидерландов. Затем белорусы перебазируются в Белфаст, где 24 марта сыграют со сборной Северной Ирландии.