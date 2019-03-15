Игорь Криушенко назвал состав сборной Беларуси на первые матчи квалификации Евро-2020

На учебно-тренировочный сбор вызваны 23 футболиста:
вратари — Андрей Горбунов («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Андрей Климович («Шахтер», Солигорск), Антон Чичкан (БАТЭ, Борисов);.
защитники — Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Игорь Шитов («Динамо-Минск»), Денис Поляков («Урал», Екатеринбург, Россия), Максим Володько («Арсенал», Тула, Россия), Михаил Сиваков («Оренбург», Россия), Алексей Риос, Захар Волков (оба — БАТЭ, Борисов);.
полузащитники — Александр Глеб, Станислав Драгун, Игорь Стасевич (все — БАТЭ, Борисов), Сергей Кисляк, Павел Нехайчик, Павел Савицкий (все — «Динамо-Брест»), Антон Путило («Алтай», Измир, Турция), Юрий Ковалев («Шахтер», Солигорск), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Юрий Кендыш («Шериф», Тирасполь, Молдова);.
нападающие — Николай Сигневич («Ференцварош», Будапешт, Венгрия), Денис Лаптев («Динамо-Брест»), Антон Сарока («Локерен», Бельгия).
Сборная Беларуси соберется в Минске 16 марта и будет готовиться на базе технического центра АБФФ. Вечером 19 марта команда отправится в Роттердам, где 21 марта проведет первый матч квалификационной группы С против футболистов Нидерландов. Затем белорусы перебазируются в Белфаст, где 24 марта сыграют со сборной Северной Ирландии.