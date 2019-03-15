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21:19 (мск), источник: БЕЛТА

Игорь Криушенко назвал состав сборной Беларуси на первые матчи квалификации Евро-2020

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер футбольной сборной Беларуси Игорь Криушенко назвал состав на первые матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ассоциации «Белорусская ассоциация футбола».

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Источник: Reuters

На учебно-тренировочный сбор вызваны 23 футболиста:

вратари — Андрей Горбунов («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Андрей Климович («Шахтер», Солигорск), Антон Чичкан (БАТЭ, Борисов);.

защитники — Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Игорь Шитов («Динамо-Минск»), Денис Поляков («Урал», Екатеринбург, Россия), Максим Володько («Арсенал», Тула, Россия), Михаил Сиваков («Оренбург», Россия), Алексей Риос, Захар Волков (оба — БАТЭ, Борисов);.

полузащитники — Александр Глеб, Станислав Драгун, Игорь Стасевич (все — БАТЭ, Борисов), Сергей Кисляк, Павел Нехайчик, Павел Савицкий (все — «Динамо-Брест»), Антон Путило («Алтай», Измир, Турция), Юрий Ковалев («Шахтер», Солигорск), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Юрий Кендыш («Шериф», Тирасполь, Молдова);.

нападающие — Николай Сигневич («Ференцварош», Будапешт, Венгрия), Денис Лаптев («Динамо-Брест»), Антон Сарока («Локерен», Бельгия).

Сборная Беларуси соберется в Минске 16 марта и будет готовиться на базе технического центра АБФФ. Вечером 19 марта команда отправится в Роттердам, где 21 марта проведет первый матч квалификационной группы С против футболистов Нидерландов. Затем белорусы перебазируются в Белфаст, где 24 марта сыграют со сборной Северной Ирландии.

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