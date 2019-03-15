«Пусть эти якобы звезды российские не болеют». Лидер сборной Казахстана ответил на критику

21 марта казахстанцы в Астане примут Шотландию, а через три дня — Россию, которой предстоит долгий перелет после игры с Бельгией.

— Уже завтра собираемся в сборной. Будем работать, настраиваться на хорошую игру при своих болельщиков, тем более стартуем с двух домашних матчей. Будем играть на все сто процентов. Это сборная, все знают и понимают, куда едут, — сказал Шомко.

— Сейчас очень сильно российские СМИ начали обсуждать эту тему. Как относитесь к разговорам, что с Казахстаном можно не напрягаться?

— Да пусть говорят! Игра покажет. Победит сильнейший. По-любому будем биться за честь страны и флага. Пусть что хотят, то и говорят эти звезды якобы какие-то российские. Просто удачи им пожелаю, пусть не болеют.