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22:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Пусть эти якобы звезды российские не болеют». Лидер сборной Казахстана ответил на критику

Защитник «Астаны» и лидер сборной Казахстана Дмитрий Шомко поделился ожиданиями от старта в отборочном цикле Евро-2020, передает корреспондент Vesti.kz.

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21 марта казахстанцы в Астане примут Шотландию, а через три дня — Россию, которой предстоит долгий перелет после игры с Бельгией.

— Уже завтра собираемся в сборной. Будем работать, настраиваться на хорошую игру при своих болельщиков, тем более стартуем с двух домашних матчей. Будем играть на все сто процентов. Это сборная, все знают и понимают, куда едут, — сказал Шомко.

— Сейчас очень сильно российские СМИ начали обсуждать эту тему. Как относитесь к разговорам, что с Казахстаном можно не напрягаться?

— Да пусть говорят! Игра покажет. Победит сильнейший. По-любому будем биться за честь страны и флага. Пусть что хотят, то и говорят эти звезды якобы какие-то российские. Просто удачи им пожелаю, пусть не болеют.

Отметим, что в отборе на Евро-2020 сборная Казахстана стартует под руководством чешского тренера Михала Билека. В группе вместе с Шотландией. Россией и Бельгией также играют Кипр и Сан-Марино. Все игры цикла пройдут с марта по ноябрь 2019 года.

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