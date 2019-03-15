«Пусть эти якобы звезды российские не болеют». Лидер сборной Казахстана ответил на критику
Защитник «Астаны» и лидер сборной Казахстана Дмитрий Шомко поделился ожиданиями от старта в отборочном цикле Евро-2020, передает корреспондент Vesti.kz.
Защитник «Астаны» и лидер сборной Казахстана Дмитрий Шомко поделился ожиданиями от старта в отборочном цикле Евро-2020, передает корреспондент Vesti.kz.
21 марта казахстанцы в Астане примут Шотландию, а через три дня — Россию, которой предстоит долгий перелет после игры с Бельгией.
— Уже завтра собираемся в сборной. Будем работать, настраиваться на хорошую игру при своих болельщиков, тем более стартуем с двух домашних матчей. Будем играть на все сто процентов. Это сборная, все знают и понимают, куда едут, — сказал Шомко.
— Сейчас очень сильно российские СМИ начали обсуждать эту тему. Как относитесь к разговорам, что с Казахстаном можно не напрягаться?
— Да пусть говорят! Игра покажет. Победит сильнейший.
Отметим, что в отборе на Евро-2020 сборная Казахстана стартует под руководством чешского тренера Михала Билека. В группе вместе с Шотландией. Россией и Бельгией также играют Кипр и