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16 марта, источник: Vesti.kz

Еще один нападающий вызван в сборную Казахстана на матчи с Шотландией и Россией

Нападающий «Шахтера» Оралхан Омиртаев вызван в сборную Казахстана на стартовые матчи отборочного цикла Евро-2020, сообщает пресс-служба карагандинского клуба.

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Изначально 20-летний Омиртаев находился в резервном списке главного тренера Михала Билека. Форвард провел две игры за сборную и забил в них два гола — в ворота Грузии (1:2) в Лиге наций в ноябре и в товарищеском матче против Молдовы в феврале.

21 марта сборная Казахстана в Астане примет Шотландию, а через три дня — Россию. Также в отборочной группе выступают Бельгия, Кипр и Сан-Марино.

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Еще один нападающий вызван в сборную Казахстана на матчи с Шотландией и Россией
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