Еще один нападающий вызван в сборную Казахстана на матчи с Шотландией и Россией

Изначально 20-летний Омиртаев находился в резервном списке главного тренера Михала Билека. Форвард провел две игры за сборную и забил в них два гола — в ворота Грузии (1:2) в Лиге наций в ноябре и в товарищеском матче против Молдовы в феврале.