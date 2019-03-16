Еще один нападающий вызван в сборную Казахстана на матчи с Шотландией и Россией
Нападающий «Шахтера» Оралхан Омиртаев вызван в сборную Казахстана на стартовые матчи отборочного цикла Евро-2020, сообщает
Нападающий «Шахтера» Оралхан Омиртаев вызван в сборную Казахстана на стартовые матчи отборочного цикла Евро-2020, сообщает
Изначально 20-летний Омиртаев находился в резервном списке главного тренера Михала Билека. Форвард провел две игры за сборную и забил в них два гола — в ворота Грузии (1:2) в Лиге наций в ноябре и в товарищеском матче против Молдовы в феврале.
21 марта сборная Казахстана в Астане примет Шотландию, а через три дня — Россию. Также в отборочной группе выступают Бельгия, Кипр и