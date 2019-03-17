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16:55 (мск), источник: ТАСС

Десять игроков сборной России по футболу участвует в тренировке команды в Новогорске

НОВОГОРСК /Московская область/, 17 марта. /ТАСС/. Десять футболистов принимает участие в тренировке сборной России в Новогорске. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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В ближайших матчах российские футболисты в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года сыграют с командами Бельгии (21 марта) и Казахстана (24 марта).

В первой тренировке принимают участие футболисты, которые уже сыграли за свои клубы на этих выходных. Это вратарь Антон Шунин («Динамо»), защитники Максим Беляев («Арсенал»), Вячеслав Караваев («Витесс», Нидерланды), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Георгий Щенников (все — ЦСКА), полузащитники Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин («Монако», Франция), Алексей Ионов («Ростов») и нападающий Федор Чалов (ЦСКА).

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