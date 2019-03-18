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14:14 (мск), источник: Р-Спорт

Зобнин получил перелом руки в матче с «Зенитом»

НОВОГОРСК (Московская область), 18 мар — РИА Новости, Вероника Столбунова. Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин получил перелом сустава кисти в матче чемпионата России по футболу против «Зенита», заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

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В рамках 20-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак» сыграл вничью с петербургским «Зенитом» — 1:1. Зобнин вышел в стартовом составе «красно-белых» и провел на поле весь матч.

«У Зобнина перелом сустава кисти. Сейчас будем делать лангетку и смотреть, как будет дальше», — сказал Черчесов журналистам.

«Дело в том, что ему не мячи ловить, в конце концов. Он утром ездил, даже не заметил во время игры. (Иван) Обляков с такой же травмой играет, так что посмотрим, как будет. Все знаем, что Зобнин — боец», — добавил специалист.

Сбор национальной команды проходит на базе в Новогорске. Сборная России готовится к предстоящим матчам отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команд Бельгии (21 марта) и Казахстана (24 марта). На тренировке в понедельник отсутствуют Денис Черышев и Федор Кудряшов.

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