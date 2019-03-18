Текущие события
Футбол. Зарубежный
17.03
Вильярреал3
Райо Вальекано1
Футбол. Зарубежный
17.03
Валенсия0
Хетафе0
Футбол. Зарубежный
17.03
Милан2
Интер3
Футбол. Зарубежный
17.03
Бетис1
Барселона4
Футбол. Зарубежный
17.03
ПСЖ3
Марсель1
Футбол. Сборные
19.03
Мьянма
Тайвань
Все события
Фоторепортажи
8«Локомотив» обыграл «Краснодар»
18Главные достижения российских клубов в еврокубках
16:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Станислав Черчесов: Зобнин уснул здоровым, а проснулся с переломом

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии команды перед матчами с Бельгией (21 марта) и Казахстаном (24 марта) в отборочном турнире Евро-2020.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

— Можно сказать, что этот сбор специфический? Часть футболистов прибыли в расположение сборной в воскресенье, часть — в понедельник? — вопрос Черчесову.

— Мы максимально используем время, которое у нас есть. Вообще-то команда должна была собраться в понедельник, но так как у нас есть возможность и РФС идет нам на встречу, смогли привлечь кого-то чуть раньше. Здесь ничего особенного нет.

— Матч с Бельгией уже совсем скоро. Хотели бы иметь больше времени для подготовки?

— Мы ничего не хотим. Отталкиваемся от того, что есть. Самое главное — наша готовность и желание проявлять свои лучшие качества.

— И насколько сборная готова?

— Сейчас не могу ответить. Люди же только вчера приехали, сегодня их видел только пять минут. Пройдет теория, собрание, определенную информацию даст наша медицина. Завтра улетаем. Тут все банально.

— Все приезжают в сборную в разном психологическом состоянии: кто-то выиграл, кто-то проиграл. Что делаете, чтобы привести всех к единому знаменателю?

— Поражение с клубом потерпел только Газинский из 26 человек. Постараемся его погладить, пригладить и подготовить. Получается 1 процент из 99.

— Кто будет капитаном? Газинский или Дзюба?

— Дзюба.

— А основным вратарем?

— Пока не решили. Ситуация подскажет, есть еще два дня.

Читайте также
Глушаков дал — Глушаков взял. «Спартак» и «Зенит» разошлись миром

— Есть вопросы к атаке. Дзюба не забивает, Смолов делает это редко. Кого видите основным нападающим?

— Тут никаких проблем не вижу. Хотелось бы, чтобы и вы на эти вещи смотрели чуть-чуть по-другому. Повторю: сейчас врачи скажут кто и в каком состоянии, от этого станем отталкиваться. Встреча предстоит не рядовая. Кроме умения играть в футбол, нужно уметь действовать на том уровне, который необходим.

— Вы Бельгию хорошо знаете. Нет желания выйти против нее от обороны?

— Да, мы с ней встречались. Сегодня посмотрим ту игру, изучали матч швейцарцев с бельгийцами, искали преимущества соперника или, наоборот, проблемы. Выступаем на выезде, и нет разницы, выходишь ты в четыре защитника или в три центральных. Счастье все равно — у чужих ворот. Нужно понять, как нам будет комфортнее именно против такого оппонента, но пока я этого сказать не могу. Правда, задумки есть.

— Ничья станет хорошим результатом?

— Мы такими категориями не мыслим. Игра есть игра, только после матча можно сказать, что могло бы быть и что получилось на самом деле.

— В воскресенье тренировка начиналась в 16.00, а в 16.30 и 19.00 проходили два центральных матча тура. Удалось посмотреть?

— Да, все нормально. Главное, что все приехали. Правда, не все здоровыми.

— Что случилось?

— У Зобнина — перелом сустава кисти. Сейчас сделаем лонгетку и посмотрим, как это выглядит. Роман засыпал здоровым, а проснулся с повреждением.

— Он сможет выйти на поле?

— Ну ему же не мячи ловить. Если помните, Обляков попадал в похожую ситуацию, играл с лонгеткой. Посмотрим. Только перед тренировкой мне это сообщили, потому что с утра Зобнин ездил на обследование. Во время встречи с «Зенитом» не заметил повреждение, и только утром понял: что-то не то. Давайте дождемся итогов обследования, и не станем делать поспешные выводы. Рома — боец, мы это знаем. Дадим ему возможность принять решение, наша задача — помочь.

— Вы отвлекаетесь на нефутбольные темы? В частности, на слова Погребняка о темнокожих футболистах в сборной?

— Не знаю, а что там случилось, Игорь (обращается к пресс-атташе сборной Владимирову. — Прим. «СЭ»)? Читаю только то, что он мне дает. Если не дает, значит, для меня это не интересно. Я ничего подобного не видел.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2016
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Чемпионат Европы U-21
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
Кононов, Глушаков и Федун показали Каррере свой «Спартак»
Русские рубят русских. Наш биатлон воюет сам с собой
«Обидно, что ЧМ будет без меня». Медведева поедет вместо нее
Омичей пугают тафгаем, пережившим пожизненную дисквалификацию
Самые красивые фигуристки чемпионата мира (фото)
Дзюба будет капитаном сборной России на матче с бельгийцами
5 главных побед в карьере Головкина (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь