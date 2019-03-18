Станислав Черчесов: Зобнин уснул здоровым, а проснулся с переломом
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии команды перед матчами с Бельгией (21 марта) и Казахстаном (24 марта) в отборочном турнире Евро-2020.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии команды перед матчами с Бельгией (21 марта) и Казахстаном (24 марта) в отборочном турнире Евро-2020.
— Можно сказать, что этот сбор специфический? Часть футболистов прибыли в расположение сборной в воскресенье, часть — в понедельник? — вопрос Черчесову.
— Мы максимально используем время, которое у нас есть.
— Матч с Бельгией уже совсем скоро. Хотели бы иметь больше времени для подготовки?
— Мы ничего не хотим. Отталкиваемся от того, что есть. Самое главное — наша готовность и желание проявлять свои лучшие качества.
— И насколько сборная готова?
— Сейчас не могу ответить. Люди же только вчера приехали, сегодня их видел только пять минут. Пройдет теория, собрание, определенную информацию даст наша медицина. Завтра улетаем. Тут все банально.
— Все приезжают в сборную в разном психологическом состоянии:
— Поражение с клубом потерпел только Газинский из 26 человек. Постараемся его погладить, пригладить и подготовить. Получается 1 процент из 99.
— Кто будет капитаном? Газинский или Дзюба?
— Дзюба.
— А основным вратарем?
— Пока не решили. Ситуация подскажет, есть еще два дня.
— Есть вопросы к атаке. Дзюба не забивает, Смолов делает это редко. Кого видите основным нападающим?
— Тут никаких проблем не вижу. Хотелось бы, чтобы и вы на эти вещи смотрели
— Вы Бельгию хорошо знаете. Нет желания выйти против нее от обороны?
— Да, мы с ней встречались. Сегодня посмотрим ту игру, изучали матч швейцарцев с бельгийцами, искали преимущества соперника или, наоборот, проблемы. Выступаем на выезде, и нет разницы, выходишь ты в четыре защитника или в три центральных. Счастье все равно — у чужих ворот. Нужно понять, как нам будет комфортнее именно против такого оппонента, но пока я этого сказать не могу. Правда, задумки есть.
— Ничья станет хорошим результатом?
— Мы такими категориями не мыслим. Игра есть игра, только после матча можно сказать, что могло бы быть и что получилось на самом деле.
— В воскресенье тренировка начиналась в 16.00, а в 16.30 и 19.00 проходили два центральных матча тура. Удалось посмотреть?
— Да, все нормально. Главное, что все приехали. Правда, не все здоровыми.
— Что случилось?
— У Зобнина — перелом сустава кисти. Сейчас сделаем лонгетку и посмотрим, как это выглядит. Роман засыпал здоровым, а проснулся с повреждением.
— Он сможет выйти на поле?
— Ну ему же не мячи ловить. Если помните, Обляков попадал в похожую ситуацию, играл с лонгеткой. Посмотрим. Только перед тренировкой мне это сообщили, потому что с утра Зобнин ездил на обследование. Во время встречи с «Зенитом» не заметил повреждение, и только утром понял:
— Вы отвлекаетесь на нефутбольные темы? В частности, на слова Погребняка о темнокожих футболистах в сборной?
— Не знаю, а что там случилось, Игорь (обращается к