Станислав Черчесов: Зобнин уснул здоровым, а проснулся с переломом

Источник: Спорт-Экспресс

— Можно сказать, что этот сбор специфический? Часть футболистов прибыли в расположение сборной в воскресенье, часть — в понедельник? — вопрос Черчесову.

— Мы максимально используем время, которое у нас есть. Вообще-то команда должна была собраться в понедельник, но так как у нас есть возможность и РФС идет нам на встречу, смогли привлечь кого-то чуть раньше. Здесь ничего особенного нет.

— Матч с Бельгией уже совсем скоро. Хотели бы иметь больше времени для подготовки?

— Мы ничего не хотим. Отталкиваемся от того, что есть. Самое главное — наша готовность и желание проявлять свои лучшие качества.

— И насколько сборная готова?

— Сейчас не могу ответить. Люди же только вчера приехали, сегодня их видел только пять минут. Пройдет теория, собрание, определенную информацию даст наша медицина. Завтра улетаем. Тут все банально.

— Все приезжают в сборную в разном психологическом состоянии: кто-то выиграл, кто-то проиграл. Что делаете, чтобы привести всех к единому знаменателю?

— Поражение с клубом потерпел только Газинский из 26 человек. Постараемся его погладить, пригладить и подготовить. Получается 1 процент из 99.

— Кто будет капитаном? Газинский или Дзюба?

— Дзюба.

— А основным вратарем?

— Пока не решили. Ситуация подскажет, есть еще два дня.

— Есть вопросы к атаке. Дзюба не забивает, Смолов делает это редко. Кого видите основным нападающим?

— Тут никаких проблем не вижу. Хотелось бы, чтобы и вы на эти вещи смотрели чуть-чуть по-другому. Повторю: сейчас врачи скажут кто и в каком состоянии, от этого станем отталкиваться. Встреча предстоит не рядовая. Кроме умения играть в футбол, нужно уметь действовать на том уровне, который необходим.

— Вы Бельгию хорошо знаете. Нет желания выйти против нее от обороны?

— Да, мы с ней встречались. Сегодня посмотрим ту игру, изучали матч швейцарцев с бельгийцами, искали преимущества соперника или, наоборот, проблемы. Выступаем на выезде, и нет разницы, выходишь ты в четыре защитника или в три центральных. Счастье все равно — у чужих ворот. Нужно понять, как нам будет комфортнее именно против такого оппонента, но пока я этого сказать не могу. Правда, задумки есть.

— Ничья станет хорошим результатом?

— Мы такими категориями не мыслим. Игра есть игра, только после матча можно сказать, что могло бы быть и что получилось на самом деле.

— В воскресенье тренировка начиналась в 16.00, а в 16.30 и 19.00 проходили два центральных матча тура. Удалось посмотреть?

— Да, все нормально. Главное, что все приехали. Правда, не все здоровыми.

— Что случилось?

— У Зобнина — перелом сустава кисти. Сейчас сделаем лонгетку и посмотрим, как это выглядит. Роман засыпал здоровым, а проснулся с повреждением.

— Он сможет выйти на поле?

— Ну ему же не мячи ловить. Если помните, Обляков попадал в похожую ситуацию, играл с лонгеткой. Посмотрим. Только перед тренировкой мне это сообщили, потому что с утра Зобнин ездил на обследование. Во время встречи с «Зенитом» не заметил повреждение, и только утром понял: что-то не то. Давайте дождемся итогов обследования, и не станем делать поспешные выводы. Рома — боец, мы это знаем. Дадим ему возможность принять решение, наша задача — помочь.

— Вы отвлекаетесь на нефутбольные темы? В частности, на слова Погребняка о темнокожих футболистах в сборной?