Александр Глеб: В квалификациях нам никогда не везло с соперниками. Хоть бы раз попасть в одну группу с Россией

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— Нормальное боевое настроение у всех, травм нет, это хорошо. У многих сезон уже начался, поэтому все, в оптимальных кондициях. Будем стараться выжать максимум.

— Что можете сказать о своих кондициях?

— Нормальное хорошее физическое и моральное состояние.

— Насколько важен этот отбор? Чувствуется, что сейчас начнется новая история в белорусском футболе?

— Он так же важен, как и предыдущие. А там посмотрим…

— Наша сборная самая возрастная в Европе. Как относитесь к этой информации?

— Да никак. Не анализирую даже. Тренер вызвал, буду делать все, что от меня зависит.

— Насколько тяжело начинать с двух выездных встреч?

— Всегда тяжело, когда топовые команды попадаются. На групповой стадии нам никогда не везло с соперниками. Хоть бы раз попасть в одну группу с Россией. Но всегда попадаем с Францией, Испанией, Германией, Голландией. Конечно, тяжело будет. Но будем стараться, может получится реализовать какие-то стандарты.