Александр Глеб: В квалификациях нам никогда не везло с соперниками. Хоть бы раз попасть в одну группу с Россией
Полузащитник сборной Беларуси Александр Глеб поделился мнением о шансах на успешное выступление в квалификации Евро-2020.
Полузащитник сборной Беларуси Александр Глеб поделился мнением о шансах на успешное выступление в квалификации Евро-2020.
— Нормальное боевое настроение у всех, травм нет, это хорошо. У многих сезон уже начался, поэтому все, в оптимальных кондициях. Будем стараться выжать максимум.
— Что можете сказать о своих кондициях?
— Нормальное хорошее физическое и моральное состояние.
— Насколько важен этот отбор? Чувствуется, что сейчас начнется новая история в белорусском футболе?
— Он так же важен, как и предыдущие. А там посмотрим…
— Наша сборная самая возрастная в Европе. Как относитесь к этой информации?
— Да никак. Не анализирую даже. Тренер вызвал, буду делать все, что от меня зависит.
— Насколько тяжело начинать с двух выездных встреч?
— Всегда тяжело, когда топовые команды попадаются. На групповой стадии нам никогда не везло с соперниками. Хоть бы раз попасть в одну группу с Россией. Но всегда попадаем с Францией, Испанией, Германией, Голландией. Конечно, тяжело будет. Но будем стараться, может получится реализовать
После спада у сборной Голландии очень классное поколение. Трудно будет, — сказал Глеб.