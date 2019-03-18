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18:20 (мск), источник: Tribuna.com Беларусь

Александр Глеб: В квалификациях нам никогда не везло с соперниками. Хоть бы раз попасть в одну группу с Россией

Полузащитник сборной Беларуси Александр Глеб поделился мнением о шансах на успешное выступление в квалификации Евро-2020.

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Источник: Reuters

— Нормальное боевое настроение у всех, травм нет, это хорошо. У многих сезон уже начался, поэтому все, в оптимальных кондициях. Будем стараться выжать максимум.

— Что можете сказать о своих кондициях?

— Нормальное хорошее физическое и моральное состояние.

— Насколько важен этот отбор? Чувствуется, что сейчас начнется новая история в белорусском футболе?

— Он так же важен, как и предыдущие. А там посмотрим…

— Наша сборная самая возрастная в Европе. Как относитесь к этой информации?

— Да никак. Не анализирую даже. Тренер вызвал, буду делать все, что от меня зависит.

— Насколько тяжело начинать с двух выездных встреч?

— Всегда тяжело, когда топовые команды попадаются. На групповой стадии нам никогда не везло с соперниками. Хоть бы раз попасть в одну группу с Россией. Но всегда попадаем с Францией, Испанией, Германией, Голландией. Конечно, тяжело будет. Но будем стараться, может получится реализовать какие-то стандарты.

После спада у сборной Голландии очень классное поколение. Трудно будет, — сказал Глеб.

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