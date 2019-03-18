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23:34 (мск), источник: Р-Спорт

Кутепов покинул расположение сборной России из-за проблем со здоровьем

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов покинул расположение сборной России по футболу в связи с проблемами с мышцами паховой области, сообщается в микроблоге национальной команды в Twitter.

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Источник: Р-Спорт

Сбор национальной команды России проходит на базе в Новогорске. Сборная России готовится к предстоящим матчам отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команд Бельгии (21 марта) и Казахстана (24 марта).

«Защитник Илья Кутепов покинул расположение сборной в связи с имеющимися проблемами с мышцами паховой области. Эти проблемы беспокоили игрока уже несколько игр и после последнего матча с “Зенитом” усугубились. Проведённое в сборной обследование показало, что игрок нуждается в полноценном лечении, и в связи с этим помочь сборной в ближайших играх не сможет», — говорится в сообщении.

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