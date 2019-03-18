Кутепов покинул расположение сборной России из-за проблем со здоровьем

«Защитник Илья Кутепов покинул расположение сборной в связи с имеющимися проблемами с мышцами паховой области. Эти проблемы беспокоили игрока уже несколько игр и после последнего матча с “Зенитом” усугубились. Проведённое в сборной обследование показало, что игрок нуждается в полноценном лечении, и в связи с этим помочь сборной в ближайших играх не сможет», — говорится в сообщении.