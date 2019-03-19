«Я бы хотел, чтобы Россия и Казахстан вышли из группы». Красножан — о сборной, Стойлове, Исламхане и Меркеле

Напомним, что российский специалист возглавлял сборную Казахстана по футболу в период с 2014 по 2015 год, во время его работы команда заняла пятое место в отборочном цикле ЧЕ-2016.
— Юрий Анатольевич, когда вы в последний раз видели полный матч сборной Казахстана?
— При Стойлове видел игры. Также смотрел обзор недавнего матча с молдаванам, но не могу дать оценку, поскольку там был экспериментальный состав, да и у соперника тоже не было ключевых игроков. Хорошо, что Казахстан выиграл, но для меня это была игра не совсем информативная.
— Удивились ли, когда узнали, что Стойлов покинул свой пост?
— Не знаю всех нюансов, но я не был удивлен. Мы встречались с ним, когда Казахстан играл с Латвией, и он говорил о том, что этот вариант возможен.
— В сборную впервые за несколько лет вызван Александр Меркель, он дебютировал при вас, но с тех пор не играл за Казахстан. Это немного странно, согласны?
— Меркель — конкретная боевая единица. Мне неинтересно вдаваться в подробности, почему он не играл. Саша должен помочь сборной, все-таки не зря прилагали усилия, чтобы посодействовать его выступлениям за Казахстан.
Когда он вышел на второй тайм с Исландией, я чувствовал, что у него есть мотивация, задор — он хотел играть за сборную Казахстана.
— На сей раз сборной не сможет помочь Исламхан, это большая потеря?
— Да, он один из системообразующих футболистов. У парня есть опыт, он готов быть лидером на поле, поэтому это потеря.
— У сборной России перед игрой в Астане будет трудный матч с Бельгией, потом перелет, искусственный газон на «Астана-Арене» — это те факторы, которые дают нам шанс на положительный результат?
— Да, плюс поддержка трибун. Конечно, Казахстан не фаворит, но шанс набрать очки есть.
— Станислав Черчесов не обращался к вам за консультацией по сборной Казахстана?
— Нет, ведь я работал в сборной три года назад. Сейчас в новостном режиме отслеживаю, что происходит в казахстанском футболе, но не более того.
— Сборная России после ЧМ-2018 — это уже другая команда?
— Да, чемпионат мира подвел итог определенного этапа. Сейчас создается новая команда, на это требуется время.
— В чем слабые стороны нынешней сборной России?
— На данный момент мы не знаем, какой состав выйдет. Думаю, возможны проблемы в центре обороны, и в целом игра в обороне, как она будет выглядеть.
— Как вы думаете, выйдет ли сборная России в оптимальном составе против Казахстана?
— Недооценки не будет, поскольку еще непонятно, какой результат возможен в матче Бельгия — Россия. Но я предполагаю, что Россия сыграет оптимальным составом в Астане.
— Если оценивать общие шансы сборной Казахстана в квалификации ЧЕ-2020, на что мы можем претендовать? Четвертое место — это максимум?
— Я бы хотел, чтобы Россия и Казахстан заняли первое-второе место и вышли из группы. Но если подходить объективно, то Казахстан скорее будет вести борьбу за четвертое место. Думаю, если достигнуть такого результата, то это выступление воспримут относительно успешным.
— Теперь в РПЛ играет Бахтиер Зайнутдинов, как вы оцениваете его потенциал, может ли он в будущем перейти в российский топ-клуб?
— Возможно, ведь он обладает всеми качествами, хотя и нынешний «Ростов» достаточно квалифицированная команда. Если он будет прогрессировать — то однозначно может перейти в большой клуб.
— Согласны ли вы с тем, что тот же Исламхан подходит к этапу карьеры, когда у него все меньше шансов попробовать себя в Европе?
— Важно, что на этот счет думает сам Бауыржан. В «Кубань» он уехал рановато, но на данный момент я не считаю, что его время упущено, еще можно сыграть в Европе.
— Андрей Аршавин говорил, что в своем лучшем состоянии Исламхан — это игрок для команд из первой пятерки чемпионата России. Вы солидарны с Андреем?
— Да, при оптимальной готовности, если избежать травм. Вы посмотрите, как рано он начал играть в сборной, в «Кайрате», это же не просто так, у него есть определенный набор достоинств, они бросаются в глаза. Да, у него еще есть качества, которые нужно развивать, но это хороший, сильный футболист. Будет жалко, если он не попробует себя в европейском клубе.
— Помимо названных, в Казахстане еще есть игроки, готовые играть в Европе?
— К сожалению, из тех, кто возможно упустил тот момент — это Юра Логвиненко. Шомко? Не для топ-клубов, а вообще в РПЛ, в средних командах, он мог бы там играть.
— С момента вашего ухода прошло практически четыре года, но по сути за этот период сборная Казахстана так и не достигла даже минимального прогресса. Вас это разочаровало?
— На тот момент я считал важным изменить структуру календаря, в связи с тем, чтобы сборная имела больше возможностей тренироваться, играть вместе. Это был шаг для прогресса, но на это никто не пошел.
Но, я считаю, что сборная прогрессировала в последнее время. Пусть не добились результата, но в той же Лиге наций, при относительно равных соперниках, сборная Казахстана хорошо выглядела по качеству игры, на это приятно было смотреть.
— Ваша команда играла вничью с Исландией на выезде, нынешняя сборная далека от таких результатов.
— Были другие результаты, победа над Венгрией.
— Но это товарищеский матч.
— Так или иначе, я считаю, что не надо столь критично надо относиться к той работе. Идет как идет, сейчас постепенно играет молодежь, мы ждали, когда Максим Федин, Рафкат Аслан и другие ребята заиграют, у кого-то получается, кого-то — нет. Сейчас есть поколение в лице Еркебулана Сейдахмета, просто нужно работать и создавать условия для работы.
Напомним, матч с Шотландией станет первым официальным для нового наставника казахстанской команды чеха Михала Билека. Игра состоится в четверг, 21 марта, на «Астана Арене» в 21:00 по столичному времени.
Со сборной России Казахстан сыграет в воскресенье, 24 марта, также в Астане, эта игра начнется в 20:00.