«Я бы хотел, чтобы Россия и Казахстан вышли из группы». Красножан — о сборной, Стойлове, Исламхане и Меркеле

Источник: РИА "Новости"

Напомним, что российский специалист возглавлял сборную Казахстана по футболу в период с 2014 по 2015 год, во время его работы команда заняла пятое место в отборочном цикле ЧЕ-2016.

— Юрий Анатольевич, когда вы в последний раз видели полный матч сборной Казахстана?

— При Стойлове видел игры. Также смотрел обзор недавнего матча с молдаванам, но не могу дать оценку, поскольку там был экспериментальный состав, да и у соперника тоже не было ключевых игроков. Хорошо, что Казахстан выиграл, но для меня это была игра не совсем информативная.

— Удивились ли, когда узнали, что Стойлов покинул свой пост?

— Не знаю всех нюансов, но я не был удивлен. Мы встречались с ним, когда Казахстан играл с Латвией, и он говорил о том, что этот вариант возможен.

— В сборную впервые за несколько лет вызван Александр Меркель, он дебютировал при вас, но с тех пор не играл за Казахстан. Это немного странно, согласны?

— Меркель — конкретная боевая единица. Мне неинтересно вдаваться в подробности, почему он не играл. Саша должен помочь сборной, все-таки не зря прилагали усилия, чтобы посодействовать его выступлениям за Казахстан.

Когда он вышел на второй тайм с Исландией, я чувствовал, что у него есть мотивация, задор — он хотел играть за сборную Казахстана.

— На сей раз сборной не сможет помочь Исламхан, это большая потеря?

— Да, он один из системообразующих футболистов. У парня есть опыт, он готов быть лидером на поле, поэтому это потеря.

— У сборной России перед игрой в Астане будет трудный матч с Бельгией, потом перелет, искусственный газон на «Астана-Арене» — это те факторы, которые дают нам шанс на положительный результат?

— Да, плюс поддержка трибун. Конечно, Казахстан не фаворит, но шанс набрать очки есть.

— Станислав Черчесов не обращался к вам за консультацией по сборной Казахстана?

— Нет, ведь я работал в сборной три года назад. Сейчас в новостном режиме отслеживаю, что происходит в казахстанском футболе, но не более того.

— Сборная России после ЧМ-2018 — это уже другая команда?

— Да, чемпионат мира подвел итог определенного этапа. Сейчас создается новая команда, на это требуется время.

— В чем слабые стороны нынешней сборной России?

— На данный момент мы не знаем, какой состав выйдет. Думаю, возможны проблемы в центре обороны, и в целом игра в обороне, как она будет выглядеть.

— Как вы думаете, выйдет ли сборная России в оптимальном составе против Казахстана?

— Недооценки не будет, поскольку еще непонятно, какой результат возможен в матче Бельгия — Россия. Но я предполагаю, что Россия сыграет оптимальным составом в Астане.

— Если оценивать общие шансы сборной Казахстана в квалификации ЧЕ-2020, на что мы можем претендовать? Четвертое место — это максимум?

— Я бы хотел, чтобы Россия и Казахстан заняли первое-второе место и вышли из группы. Но если подходить объективно, то Казахстан скорее будет вести борьбу за четвертое место. Думаю, если достигнуть такого результата, то это выступление воспримут относительно успешным.

— Теперь в РПЛ играет Бахтиер Зайнутдинов, как вы оцениваете его потенциал, может ли он в будущем перейти в российский топ-клуб?

— Возможно, ведь он обладает всеми качествами, хотя и нынешний «Ростов» достаточно квалифицированная команда. Если он будет прогрессировать — то однозначно может перейти в большой клуб.

— Согласны ли вы с тем, что тот же Исламхан подходит к этапу карьеры, когда у него все меньше шансов попробовать себя в Европе?

— Важно, что на этот счет думает сам Бауыржан. В «Кубань» он уехал рановато, но на данный момент я не считаю, что его время упущено, еще можно сыграть в Европе.

— Андрей Аршавин говорил, что в своем лучшем состоянии Исламхан — это игрок для команд из первой пятерки чемпионата России. Вы солидарны с Андреем?

— Да, при оптимальной готовности, если избежать травм. Вы посмотрите, как рано он начал играть в сборной, в «Кайрате», это же не просто так, у него есть определенный набор достоинств, они бросаются в глаза. Да, у него еще есть качества, которые нужно развивать, но это хороший, сильный футболист. Будет жалко, если он не попробует себя в европейском клубе.

— Помимо названных, в Казахстане еще есть игроки, готовые играть в Европе?

— К сожалению, из тех, кто возможно упустил тот момент — это Юра Логвиненко. Шомко? Не для топ-клубов, а вообще в РПЛ, в средних командах, он мог бы там играть.

— С момента вашего ухода прошло практически четыре года, но по сути за этот период сборная Казахстана так и не достигла даже минимального прогресса. Вас это разочаровало?

— На тот момент я считал важным изменить структуру календаря, в связи с тем, чтобы сборная имела больше возможностей тренироваться, играть вместе. Это был шаг для прогресса, но на это никто не пошел.

Но, я считаю, что сборная прогрессировала в последнее время. Пусть не добились результата, но в той же Лиге наций, при относительно равных соперниках, сборная Казахстана хорошо выглядела по качеству игры, на это приятно было смотреть.

— Ваша команда играла вничью с Исландией на выезде, нынешняя сборная далека от таких результатов.

— Были другие результаты, победа над Венгрией.

— Но это товарищеский матч.

— Так или иначе, я считаю, что не надо столь критично надо относиться к той работе. Идет как идет, сейчас постепенно играет молодежь, мы ждали, когда Максим Федин, Рафкат Аслан и другие ребята заиграют, у кого-то получается, кого-то — нет. Сейчас есть поколение в лице Еркебулана Сейдахмета, просто нужно работать и создавать условия для работы.

Напомним, матч с Шотландией станет первым официальным для нового наставника казахстанской команды чеха Михала Билека. Игра состоится в четверг, 21 марта, на «Астана Арене» в 21:00 по столичному времени.