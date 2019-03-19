Сборная России по футболу тренируется в полном составе
НОВОГОРСК (Московская область), 18 мар — РИА Новости, Вероника Столбунова. Сборная России по футболу тренируется в преддверии отборочных матчей чемпионата Европы-2020 в полном составе.
НОВОГОРСК (Московская область), 18 мар — РИА Новости, Вероника Столбунова. Сборная России по футболу тренируется в преддверии отборочных матчей чемпионата Европы-2020 в полном составе.
Сбор национальной команды проходит на базе в Новогорске. Сборная готовится к предстоящим матчам отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против сборных Бельгии и Казахстана.
В состав команды вошло 26 футболистов.
В тренировке накануне участие не принимали Федор Кудряшов и Денис Черышев, а во вторник игроки присоединились к занятию. В понедельник расположение сборной покинул Илья Кутепов. Все 26 игроков занимались на поле.
Во вторник команда Станислава Черчесова вылетает в Брюссель, где 21 марта сыграет с командой Бельгии.