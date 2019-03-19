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13:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кутепов получил травму. Какой будет оборона сборной

Анализируем, кто может выйти в центре защиты в гостевом отборочном матче Евро-2020 против бельгийцев вместо травмированного спартаковца.

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Источник: РИА "Новости"

Старые проблемы

Защитник «Спартака» Илья Кутепов покинул расположение сборной из-за повреждения мышц паха. После воскресного матча против «Зенита» (1:1) эти проблемы, беспокоившие 25-летнего футболиста уже несколько игр, усугубились — и проведенное в сборной обследование показало, что Кутепов нуждается в полноценном лечении. Помочь команде Станислава Черчесова в стартовых матчах отбора на Евро-2020 с Бельгией (21 марта) и Казахстаном (24 марта) футболист не сможет.

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Кутепова, который был основным центральным защитником россиян на домашнем ЧМ-2018 (полностью отыграл все пять матчей на турнире), травмы лишили места в национальной команде еще осенью. Операция по устранению паховой грыжи оставила его на два месяца вне игры — Илья пропустил старт сезона и вернулся на поле только в конце октября. Этот вызов в сборную стал для спартаковца первым после сентябрьского, но возвращению в состав опять помешала травма паха.

Сменщик Нойштедтер

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Вероятнее всего, на встречи с Бельгией и Казахстаном Кутепов рассматривался как игрок основы, поэтому логичным становится вопрос — кто появится на поле вместо него?

После чемпионата мира команда Черчесова провела шесть встреч: четыре в Лиге наций — по две против Турции (2:1, 2:0) и Швеции (0:0, 0:2), и две товарищеские — с чехами (5:1) и немцами (0:3). В каждой из них наша сборная использовала схему с двумя центральными защитниками и в отсутствие спартаковца его позицию (правый центральный) в пяти случаях из шести занимал Роман Нойштедтер, выходивший в паре с Георгием Джикией. Лишь однажды — против Чехии — футболист «Фенербахче» оказался слева, а справа в связке с ним сыграл Андрей Семенов. Но с чехами россияне опробовали почти экспериментальный состав.

Беляев, Семенов, Набабкин, Кудряшов

На этот раз Нойштедтер, потерявший место в составе стамбульского клуба, вызова в сборную не дождался, зато его получил защитник «Арсенала» Максим Беляев. Получается, после отъезда Кутепова в распоряжении Черчесова остаются три чистых центральных: Джикия, Семенов и Беляев. Кроме того, есть Набабкин, который в ЦСКА в этом сезоне, в основном, исполняет роль правого центрального, и Кудряшов — футболист левого фланга, но хорошо вписывающийся в расстановку с тремя центральными.

Два центральных

Если тренерский штаб вновь выберет схему с двумя центральными защитниками, то Джикия займет привычное место слева (в этом нет сомнений), а пару ему, по всей видимости, составит либо Беляев, либо Семенов.

Нет смысла приглашать кого-то дополнительно вместо травмированного Кутепова — все-таки вызов Беляева означает, что его готовы проверить в деле. Тем более, теперь возможностей для этого еще больше.

Но международного опыта у Максима совсем нет — в сборную он приглашен впервые.

Правда, немного его и у Семенова — да, в национальную команду он вызывался неоднократно, но на поле выходил только семь раз, причем в товарищеских матчах.

Есть еще Набабкин. Он дебютировал за сборную только в ноябре 2018-го, зато провел множество матчей в еврокубках, играл против суперзвезд. Но быть центральным защитником в модели 4−4−2 или 4−5−1 — для него что-то новенькое. Все-таки Кирилл номинально фланговый игрок.

Три центральных

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Схему в три центральных защитника Черчесов в сборной раньше активно практиковал до ЧМ-2018. На чемпионате мира наша сборная так выстроилась только в одном матче. Но каком! Против испанцев в 1/8 финала (1:1, 4:3 — пенальти), когда сопернику почти ничего не позволили сделать в атаке.

Первая встреча отбора Евро-2020 — с бельгийцами, обладающими мощным нападением: Азар, Лукаку, Мертенс. Так что будет логично, если Россия сыграет в три центральных защитника.

Правым из них в таком случае будет либо Беляев, либо Семенов, либо Набабкин. «Арсенал» играет строго в два центральных защитника, «Ахмат» — как правило, ЦСКА же чаще применят построение 3−5−2. Так что Набабкину такая тактика привычнее, чем Семенову и тем более Беляеву.

Левым же центральным в таком случае будет Кудряшов (хотя и Набабкина в этом сезоне в ЦСКА не раз использовали слева — но на фланге).

Так это или нет, узнаем совсем скоро. А Кутепову — здоровья и скорейшего возвращения в строй.

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