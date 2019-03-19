Врач: Зобнин перенесет операцию и не полетит на игру с бельгийцами

Источник: Р-Спорт

Хавбек московского «Спартака» Зобнин получил повреждение в матче чемпионата России против петербургского «Зенита».

«У него диагностирован перелом третьей пястной кости правой кисти с небольшим смещением. Эта травма требует оперативного вмешательства. У нас была попытка проверить его в игре, но боль у него есть, принято решение оставить его в Москве, буквально завтра-послезавтра у него будет операция», — сказал Безуглов журналистам.

Говоря о травме защитника Ильи Кутепова, который покинул расположение сборной из-за проблем в паховой области, Безуглов заявил, что у него было обнаружено повреждение, которое не позволит ему принять участие в матчах.

«По итогам обследования выявили проблему, которая требует лечения, она несовместима с играми. С врачами “Спартака” мы в постоянном контакте. Сроки восстановления мы называть не можем — тут уже только клуб», — добавил он.