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16:23 (мск), источник: Р-Спорт

Врач: Зобнин перенесет операцию и не полетит на игру с бельгийцами

НОВОГОРСК (Московская область), 19 мар — РИА Новости, Вероника Столбунова. Полузащитник сборной России по футболу Роман Зобнин будет прооперирован в связи с переломом третьей пястной кости правой кисти и не полетит с командой на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной Бельгии, сообщил врач сборной России Эдуард Безуглов.

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Источник: Р-Спорт

Хавбек московского «Спартака» Зобнин получил повреждение в матче чемпионата России против петербургского «Зенита».

«У него диагностирован перелом третьей пястной кости правой кисти с небольшим смещением. Эта травма требует оперативного вмешательства. У нас была попытка проверить его в игре, но боль у него есть, принято решение оставить его в Москве, буквально завтра-послезавтра у него будет операция», — сказал Безуглов журналистам.

Говоря о травме защитника Ильи Кутепова, который покинул расположение сборной из-за проблем в паховой области, Безуглов заявил, что у него было обнаружено повреждение, которое не позволит ему принять участие в матчах.

«По итогам обследования выявили проблему, которая требует лечения, она несовместима с играми. С врачами “Спартака” мы в постоянном контакте. Сроки восстановления мы называть не можем — тут уже только клуб», — добавил он.

Во вторник команда Станислава Черчесова вылетает в Брюссель, где 21 марта сыграет с командой Бельгии.

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