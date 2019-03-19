«Бельгия — фаворит? Не стал бы так выражаться»

Источник: Спорт-Экспресс

ВИП-гости и двое опоздавших

Во вторник на базу сборной России прибыли президент РФС Александр Дюков и министр спорта РФ Павел Колобков. Ожидалось, что встретится с командой и вице-премьер Ольга Голодец, но она все-таки не приехала.

На тренировку под пасмурным подмосковным небом первыми вышли теплолюбивые Гильерме и Мариу Фернандес в компании с Семеновым. Первым делом они направились не на поле, а в тренажерный зал. Опасение за их здоровье было недолгим — уже через несколько минут эта троица присоединилась к команде.

Когда большая часть игроков уже была в сборе, к ним вышел Станислав Черчесов. Позже главного тренера на занятие пришли двое — Денис Черышев и Антон Миранчук. Причем наш валенсиец так спешил, что одевался на бегу.

После тренировки стало известно, что поводов для претензий к опоздавшим быть не может — они, как и еще шесть человек, проходили допинг-контроль.

Открытая часть занятия прошла в штатном режиме — все футболисты работали в общей группе. Когда отведенное время подошло к концу, журналистов попросили покинуть поле и дать команде начать отрабатывать тактические элементы.

«Непререкаемых авторитетов для нашей сборной нет»

В это время к прессе вышли те самые ВИП-гости — Александр Дюков и Павел Колобков. Оба с оптимизмом высказались по поводу скорого начала отборочного турнира Евро-2020.

Новый президент РФС, в свою очередь, подтвердил, что собирается посетить не только игру с Бельгией, но и матч против сборной Казахстана, который пройдет в Астане 24 марта. Также он назвал цель, которая стоит перед российскими игроками: «Она одна — завоевать путевку и принять участие в Евро-2020».

Министр спорта, в свою очередь, отметил, что в последний раз встречался со сборной еще до начала успешного во всех отношениях домашнего чемпионата мира.

Сейчас много новых ребят — новая команда. Настрой у них хороший. Все понимают, что начинается новый международный цикл. Через несколько дней матч с Бельгией, сила команды понятна. Все ребята очень настроены. Надеюсь, добьются нужного результата и покажут красивую игру.

— О чем говорили с тренерским штабом игроками? Как напутствовали?

— Была достаточно дружеская беседа. Никто никого не накачивал. Все понимаем, это спорт — все хотят показать хороший результат, хотят себя проявить. Поговорили со Станиславом Саламовичем — он уверен в себе, как обычно. Есть большой кредит доверия к тренеру, доверие игроков. Видна командная работа. Надеюсь, сборная себя хорошо проявит.

Бельгия — фаворит?

После завершения тренировки Магомед Оздоев заявил, что Бельгия — фаворит матча, но только потому, что играть будет дома.

— Бельгия — топовая команда, — сказал он. — Очень хороший подбор игроков, которые играют в элитных чемпионатах, поэтому да, можно сказать, что фаворит. Но только из-за того, что играет дома. В первую очередь.

— Для вас ничья с Бельгией будет положительным результатом?

— Я не думаю об этом. Особенности сборной Бельгии? Конечно, они есть. В первую очередь, там играет один из лучших футболистов мира (Эден Азар. — Прим. «СЭ»). А также другие очень хорошие футболисты.

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Алексей Миранчук и вовсе не стал называть бронзовых призеров ЧМ-2018 фаворитами игры в Брюсселе.

— Мы все прекрасно знает эту команду, — сказал он. — Это звездная сборная, но я бы не стал так выражаться. Мы все спортсмены, все максималисты и всегда хотим побеждать.

— Но Бельгия — фаворит?

— Будет интересный матч, тем более мы уже играли с ними. Надеюсь, в этот раз все сложится в нашу пользу.

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В сборной остался один спартаковец

В понедельник вечером стало известно, что в ближайших матчах за сборную не сыграет Илья Кутепов. Игрок испытывал проблемы с мышцами паховой области.

— Несколько матчей он провел с этими проблемами, — пояснил врач сборной России Эдуард Безуглов. — Мы сделали обследование — оно показало, что имеется проблема, которая требует полноценного лечения. Эта травма несовместима с игрой в футбол в ближайшее время, тем более с игрой против сборной Бельгии. Было принято решение оставить его в Москве для полноценного лечения в расположении клуба. <…> Сроки лечения мы назвать не можем. У нас есть предположение, но лучше по этому поводу дождаться сообщения клуба.

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Помимо Кутепова, старт отбора на Евро-2020 пропустит еще один спартаковец — Роман Зобнин. В игре с «Зенитом» полузащитник получил перелом третьей пястной кости правой кисти. Штаб сборной рассчитывал на хавбека, но один эпизод в игре (причем футболист сам не понимает, какой именно) оставил российскую команду без ключевого хавбека.

— С нашей стороны была попытка протестировать его в рабочем режиме, потому что операцию можно было сделать и через несколько дней, но болевой синдром, который есть у Романа, не позволяем ему вести контактную борьбу, — отметил Безуглов. — Ее будет вдоволь в игре с Бельгией, это понятно. Поэтому принято решение оставить его в Москве. В ближайшее время, может быть даже завтра или послезавтра, будет выполнено оперативное вмешательство. Уверен, все будет хорошо. О результатах лучше спрашивать в клубе.

Таким образом, единственным спартаковцем в сборной остался Георгий Джикия.