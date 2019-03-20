«Игры против карликов». Тренер сборной Шотландии рассказал о преимуществе Казахстана в отборе на Евро-2020

— Кто будет капитаном? И какая ситуация с Кираном Тирни?

— Каллум Макгрегор. Мы сделали обследование Тирни — он травмирован.

— Как вы оцениваете возможности Каллума Макгрегора на роль капитана?

— Он хороший пример на поле. Он профессионал своего дела.

— Как будет выглядеть игры в отсутствии травмированного Эндрю Робертсона?

— Да, он травмирован и мы разочарованы. Тирни не сыграет. Это злой рок для нас. Но у нас есть и другие игроки, которые заменят их.

— Восстановится ли Тирни к игре в воскресенье с Сан-Марино?

— К сожалению, мы не контролируем такие вещи, как травмы. Мы не хотим подвергать опасности наших игроков. Мы не можем сказать, сыграет ли Кирни в воскресенье. Сейчас мы сконцентрированы на матче с Казахстаном.

— Когда не брали Кирни, то вы учитывали фактор искусственного поля?

— Мы принимали решение не из-за этого. Он отсутствует по медицинским показателям.

— Как отреагировал Каллум на капитанскую повязку?

— Он был восхищен. Это честь для любого игрока. Для него это тоже честь. Он вдохновляет игроков, чтобы они выступили наилучшим образом.

— Какой рисунок будет на игру?

— Когда вы говорите фразу атакующий футбол, то вы должны думать и о защите. Если мы будем играть, как две последние две игры, то все будет хорошо. К сожалению, не все из этих сыграют за нас. В каждом матче у вас должен быть план — как в атаке, так и в обороне.

— В команде появилась уверенность?

— Ваши игроки должны быть сыграны. Если вы начнете менять игроков, с которыми побеждали, то теряется сыгранность. Меняется рисунок команды. Важно сохранять слаженность действий и взаимопонимание в команде. Иначе это другая команда.

— Первые три игры Шотландия играет с аутсайдерами группы — сможет ли команда создать себе необходимый задел?

— Это важный момент. Важно создать задел против маленьких команд. Но мы должны уважать соперников, ведь можно потерять очки. Казахстан хорошо и сильно играет дома. У него есть преимущество. Мы должны настроиться на игру против этой команды.

— Рады, что трудности перелета в Казахстан и его искусственное поле вы преодолеете уже в первом туре?

— У нас есть советники для таких моментов. Исследователи. Мы тоже изучили все досконально. Я чувствую себя отлично, но мне не нужно выходить на поле. Мои футболисты тоже чувствуют себя отлично. Они нормально спят, едят и тренируются. Никто не просыпается посреди ночи. Мы живем по британскому времени.

— Как вы считаете, как будет играть Казахстан? Некоторые игроки играли за «Селтик» против «Астаны» — что скажете об этом?

— Я обсудил такие моменты с коллегами из «Селтика» и «Абердина». Это были не советы, а полезная информация.

— Будет ли стыдно потерять очки в матчах с Казахстаном? И как воспринимают нашу команду в Шотландии?

— У нас нет недооценки соперников. У вас нет гарантии, что вы обыграете соперника, который ниже в рейтинге. Тут нет ничего, что можно предсказать. У вас новый тренер и мы его уважаем. Он знаком с командой Шотландии.

Добавим, что ранее мнением о встрече с Шотландией в первом турнире европейской квалификации поделился главный тренер сборной Казахстана Михал Билек. Специалист рассказал о потерях в составе и объяснил роли Бахтиера Зайнутдинова с Александром Меркелем.

Сейдахмет, Зайнутдинов и Меркель в одной команде, или как сборная Казахстана провела тренировку перед стартом в Евро-2020.