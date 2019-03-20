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19:28 (мск), источник: Р-Спорт

«Король Бодуэн» устал, король «уходит»: где сыграют Бельгия и Россия

Так уж повелось, что европейские политики под влиянием своих коллег из США привыкли диктовать свои условия России. И что еще забавнее, они пытаются учить жизни россиян. Так, по крайне мере, они считают. В России такие заявления европарламентариев, чья штаб-квартира, кстати, находится в Брюсселе, обычный народ читает с недоумением, улыбкой и презрением одновременно. Депутаты отвечают в том же духе.

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Источник: Р-Спорт

К чему это? Да к тому, что прежде чем учить кого-то, нужно посмотреть на себя. К примеру, на футбол. Понятно, что во многих бытовых вопросах в России не все так прекрасно, как в Европе или в Штатах, но ведь нет в мире ни одной идеальной страны. Так вот о футболе. В нашей стране я побывал на многих стадионах, которые были до чемпионата мира. И могу сравнить их с тем, что увидел в Брюсселе — почти в центре Европы, на стадионе имени короля Бодуэна.

Неужели это Европа?

От стадиона, на котором сборная России возьмет старт в отборочной кампании чемпионата Европы 2020 года, ожидал увидеть что-то яркое и интересное. Не получилось. Хотя нет, удивился тому, что внешне выглядящая небольшой арена внутри оказалась огромной и способной вместить 50 тысяч зрителей. На этом все. Вдоль забора на территории арены, построенной еще в 1930 году, можно было увидеть автомобильные покрышки, отскочившие от проезжавших мимо машин пластиковые колесные диски, кучу бутылок и банок из-под пива.

Удивительно, что все это валяется на улицах Брюсселя, хотя город очень красивый и ухоженный. Может быть, руководство стадиона не следит за тем, что находится вне стен арены? Вполне возможно. Едем дальше. Среда. Предматчевая тренировка сборной России. Зашли на стадион и увидели… Первая мысль, что оказался где-то в России на стареньком стадионе «Звезда» в Перми или в Ростове-на-Дону на «Олимпе-2».

Не слишком радужная ситуация и в чаше стадиона. 50 тысяч серых и обшарпанных пластиковых кресел сразу же бросаются в глаза своей ветхостью. В той же самой Перми старенькие кресла, выцветшие под солнцем и пришедшие в негодность, можно было раскрошить не самым сильным нажатием на них рукой. В Брюсселе они оказались крепче, почти как гипс. Но внешний вид… Впрочем, о нем уже сказал выше. Поставим еще один минус в карму стадиона.

Хотя вру. На центральной трибуне, где располагаются скамейки запасных, при близком рассмотрении удалось найти парочку новых кресел. Кому-то повезло в первом ряду, что уж сказать.

Дальше проходим в подтрибунные помещения. Лоска не слишком много, зато уютно. Зал для пресс-конференции вмещает человек 50, но тут есть все, что нужно. Удобные стулья с подставкой для ноутбука, места для операторов. Огромный зал для работы журналистов на втором этаже — класс и вау! Представьте: вы сидите за столом, пишете репортаж, а внутри стола под стеклом лежат игровые бутсы, футболки и перчатки знаменитого бельгийского вратаря Мишеля Прюдомма. История буквально у тебя в руках!

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Исинбаева в Брюсселе

На первом этаже в коридоре увековечена память великих для Бельгии и мира спортсменов, побывавших когда-то в стенах этой арены. Рядом с лифтом можно увидеть золотой слепок рук двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом россиянки Елены Исинбаевой, недалеко от нее свой след оставил экс-тренер сборной Бельгии и самарских «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен. По соседству — руки еще одного бывшего наставника национальной команды Марка Вильмотса, работавшего с золотым поколением футболистов в 2012—2016 годах.

Есть и стенд, на котором запечатлены имена тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана, знаменитого советского легкоатлета Сергея Бубки, футбольного арбитра Пьерлуиджи Коллины, бегуна Хишама Эль-Герружа, велосипедиста Лэнса Армстронга, экс-атлет, а ныне глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу, певица Селин Дион…

Трагедия на «Эйзеле»

Помнят здесь и об истории стадиона, которому 14 сентября исполнится 89 лет. От момента идеи до последних дней. Если подойти к трибуне, расположенной за воротами, можно увидеть памятную доску о трагедии 1989 года. Тогда, 25 мая, во время финала Кубка европейских чемпионов между итальянским «Ювентусом» и английским «Ливерпулем» произошла одна из крупнейших трагедий в мировом футболе — во время обрушения трибуны погибли 39 болельщиков туринцев. Их имена выписаны на мемориальной доске.

Тогда стадион назывался «Эйзель». Впереди у старенькой арены, видавшей не только футбол, но и легкую атлетику, а также знаменитую велогонку «Тур де Франс», новая жизнь. Рабочий вариант названия арены — Golden Generation Arena или Арена Золотого поколения. В 1995 году, когда арену реконструировали, ей дали возможность быть современной, но прошло уже почти четверть века, а соответствовать текущим мировым стандартам стадион имени короля Бодуэна уже не в состоянии. Впереди новая жизнь.

Возвращаясь, к теме политики, хочется, чтобы европейцы брали пример с России. Например, со стадионов, построенных к чемпионату мира 2018 года, когда ты идешь на футбол как на праздник. Хочется быть уверенным, что модернизация одного из знаковых спортивных сооружений в Брюсселе позволит Бельгии гордиться суперсовременной ареной.

Сборная России по футболу готовится к матчу с командой Бельгии
Во время загрузки произошла ошибка.
01:43 (мск)© Ньюстюб
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