Лукаку не сыграет в матче с командой России

«Лукаку, получивший повреждение, остается в команде, после игры с Россией мы должны решить, сможет ли он помочь нам в матче с Кипром, посмотрим, сможем ли мы его подготовить. Всегда жалко, когда кто-то не сможет играть из-за травм, но это футбол. Лукаку могут заменить Кристиан Бентеке, Миши Батшуайи и Дивок Ориджи», — сказал Мартинес на пресс-конференции, которая транслировалась по ТВ.