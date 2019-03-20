Лукаку не сыграет в матче с командой России
БРЮССЕЛЬ, 20 мар — РИА Новости, Сергей Астахов. Нападающий сборной Бельгии по футболу Ромелу Лукаку
БРЮССЕЛЬ, 20 мар — РИА Новости, Сергей Астахов. Нападающий сборной Бельгии по футболу Ромелу Лукаку
Матч между сборными Бельгии и России состоится 21 марта в Брюсселе на стадионе имени короля Бодуэна и начнется в 22:45 мск.
«Лукаку, получивший повреждение, остается в команде, после игры с Россией мы должны решить, сможет ли он помочь нам в матче с Кипром, посмотрим, сможем ли мы его подготовить. Всегда жалко, когда
Ранее о том, что Лукаку пропустит первые два матча отборочного турнира Евро-2020, сообщали бельгийские СМИ.