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20:50 (мск), источник: Р-Спорт

Лукаку не сыграет в матче с командой России

БРЮССЕЛЬ, 20 мар — РИА Новости, Сергей Астахов. Нападающий сборной Бельгии по футболу Ромелу Лукаку из-за травмы пропустит матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной России, сообщил главный тренер бельгийской команды Роберто Мартинес.

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Источник: Р-Спорт

Матч между сборными Бельгии и России состоится 21 марта в Брюсселе на стадионе имени короля Бодуэна и начнется в 22:45 мск.

«Лукаку, получивший повреждение, остается в команде, после игры с Россией мы должны решить, сможет ли он помочь нам в матче с Кипром, посмотрим, сможем ли мы его подготовить. Всегда жалко, когда кто-то не сможет играть из-за травм, но это футбол. Лукаку могут заменить Кристиан Бентеке, Миши Батшуайи и Дивок Ориджи», — сказал Мартинес на пресс-конференции, которая транслировалась по ТВ.

Ранее о том, что Лукаку пропустит первые два матча отборочного турнира Евро-2020, сообщали бельгийские СМИ.

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