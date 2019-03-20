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20:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Черчесов ответил на вопрос о «блате» в сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на предположение журналиста Василия Уткина о том, что он формирует состав команды исходя из интересов своего представителя Алана Агузарова.

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Черчесов заявил, что ничего не знает об этом, а затем посетовал на то, что о нем «столько было написано и переписано». В частности, тренер вспомнил, что журналисты называли вратаря Владимира Габулова, регулярно попадавшего в состав сборной, его родственником.

Продолжая свою речь, Черчесов обратился к сидевшему рядом нападающему Артему Дзюбе с вопросом: «Ты в сборную случайно не по блату попал?» Форвард ответил отрицательно.

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Агузаров — агент Черчесова. Василий Уткин в своем Telegram-канале предположил, что при участии Черчесова был осуществлен трансфер защитника сборной России Константина Рауша, а агентство Агузарова «Голден Той» получило за переход комиссию. При этом тренер, по словам журналиста, провел «работу по убеждению самого игрока» и «работу по предоставлению Раушу в интересах сборной гражданства России». На тот момент защитник обладал только немецким паспортом.

21 марта сборная России сыграет первый матч в рамках квалификационного раунда чемпионата Европы-2020. Соперниками команды станут бельгийцы, матч пройдет в Брюсселе. Через два дня в Астане пройдет встреча с Казахстаном.

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