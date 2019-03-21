Дик Адвокат: Черчесов — хороший мужик, но Бельгия выиграет 2:0

Источник: Спорт-Экспресс

71-летний Дик Адвокат и его «Утрехт» продолжают бороться с «Витессом» Леонида Слуцкого за еврокубки. Но, несмотря на плотный график, Дик обязательно посмотрит игру своих бывших команд. Тем более что в Россию он ушел как раз из Бельгии.

— Бельгия — первый номер рейтинга ФИФА, Россия — 50-й. У нас вообще есть шансы?

— У Бельгии много травмированных, так что шансов хватает. На чемпионате мира Россия показала, как играть, когда в тебя никто не верит. Много у вас было шансов против Испании? Нет, но ваша команда победила. Это не чудо и не стечение обстоятельств, это работа. Если сейчас все сделать правильно и выбрать верную тактику на матч, найти слова для футболистов, то все возможно.

— Как думаете, сколько времени Россия проведет в обороне?

— Не уверен, кстати, что сесть у своих ворот — хорошая идея. Зачем отдавать Бельгии мяч? Именно с мячом бельгийцы хороши — возможно, лучше всех в мире. А вот жесткий прессинг может заставить их нервничать.

— Вам какой футбол больше по душе?

— Тот, в который играет Бельгия — это очевидно. Но для того, чтобы играть, как Бельгия, нужны игроки высочайшего уровня. В России много таких футболистов? Не очень. Никто, кроме двух ребят, не играет в топ-чемпионате. Никто не хочет ехать за границу, потому что таких денег, как в России, нигде больше не предложат.

— Вы сказали — двух. А Караваев из «Витесса»?

— Насколько я понимаю, он пока не основной игрок сборной, но хорошо, что его вызвали. В чемпионате Голландии Караваев выступает нормально, для него это отличная возможность развиваться дальше. Но надо стремиться попасть в еще более статусный клуб.

— Как вам успехи Слуцкого?

— Мой конкурент по таблице! («Витесс» идет на пятом месте, «Утрехт» — на шестом, у обоих клубов — по 40 очков. — прим. Д. З.). Молодец, что решился. Но мы особо не общаемся, у каждого полно своих дел. Только перед матчем перекинулись парой слов. Леонид работает, я работаю, идем к своим целям.

Я заплатил Бельгии 750 тысяч евро!

— Почему это поколение у Бельгии называют золотым?

— Потому что оно способно выиграть любой турнир.

— Когда вы работали в Бельгии, понимали, какое будущее ждет этих ребят?

— Около десяти человек, с которыми я работал в 2010-м, все еще в команде. Сейчас они определяют ее лицо, их считают лидерами, а кого-то — ветеранами. Лукаку, де Брейне, Фертонген, Вермален, Витсель, Азар. Они были такими юными! Но очень сильными индивидуально — уже тогда. Вспоминаю, как в 2010-м уже с Россией мы принимали Бельгию в товарищеском матче. Один Лукаку обыграл тогда всю нашу команду… Ему было, кажется, 18.

— Сейчас он не сыграет.

— Это хорошо для России, но хороших нападающих у бельгийцев все равно хватает. Думаю, сыграет Батшуайи.

— Кстати, я тут общался с бельгийскими коллегами, говорят, на вас все еще в обиде из-за того, как вы ушли из сборной Бельгии в сборную России.

— Серьезно?! Вообще-то я заплатил Бельгийскому королевскому союзу 750 тысяч евро! Из своего кармана. Так что все по закону, пусть не обижаются.

— Почему вы все-таки решили уйти?

-Потому что деньги, которые мне предложили в России, были колоссальны. Если вам предложат зарплату в несколько раз выше, чем сейчас, вы откажетесь?

— Смотря кто предложит!

— А мне кто предлагал? Не какая-то заштатная команда с владельцем-миллиардером, а серьезная европейская сборная с большими амбициями и планами. Между прочим на тот момент еще было непонятно, кто круче — Бельгия или Россия. Это сейчас у бельгийцев — топ-состав, а тогда это была просто многообещающая команда с талантливой молодежью. Тогда как Россия только недавно блистала на Евро, и ее звезды — Аршавин, Павлюченко, Жирков — были в расцвете. Так что сомнений не было. Мне предложили шикарные условия, я согласился. А Бельгии выплатил компенсацию.

— Сейчас Россию возглавляет свой тренер. Вы ведь знакомы с Черчесовым?

— Мы даже несколько раз общались по-немецки. Приятный человек, достойный тренер. Думаю, русские болельщики рады, что в сборной работает не иностранец. Вообще, как я вижу, у вас в премьер-лиге практически не осталось иностранных тренеров…

— Это плохо?

— Не плохо и не хорошо. Но вариться в собственном соку не всегда правильно. Надо обмениваться опытом. Я поэтому и говорю, что вашим игрокам следует пробовать свои силы где-то еще. Российская лига — сильная, интересная, никто не спорит. Только застой ни к чему хорошему не приводит.

Дзюба — ваша главная звезда

— Есть ли у нынешней России свой Аршавин?

— Главная звезда — Дзюба. Те двое из «Монако» и «Валенсии» (Александр Головин и Денис Черышев. — Прим. «СЭ») тоже могут стать звездами. Но такого, как Аршавин, у этой России нет. Я могу быть субъективен, но нет и Денисова, Широкова, Зырянова. Нет Березуцкого и Игнашевича, нет Акинфеева. Кто их заменил? Думаю, Черчесов тоже это понимает, поэтому строит немного другой футбол — не очень похожий на тот, к чему стремились мы.

— Игра в атаку?

— Всегда старался ставить своим командам атакующую игру.

— За кого будете болеть — за Бельгию или Россию?

— Обе страны не чужие для меня, но с Россией связаны особые воспоминания. Три титула с «Зенитом», роскошная команда, великолепный Петербург. И это при том, что мне купили только Тимощука и Данни, а после этого вбухали сотни миллионов и не смогли повторить наших европейских успехов. Жаль, что от меня избавились.

— Вы всегда говорите, что в сборной с вами тоже поступили несправедливо. Но разве вы выполнили задачу на Евро?

— Нам просто не хватило удачи. Вообще, мне посчастливилось работать с одной из лучших сборных России в современной истории — это моя оценка. Отличный подбор игроков, с которым я мог ставить красивый футбол. Большие задачи. Нормальный контакт с руководством. Перед Евро мы вынесли Италию, разгромили Чехию в первом матче, сыграли вничью с хозяевами поляками. И невезение в игре с Грецией все перечеркнуло. Очень печально.

— Да, тот чемпионат Европы мы будем долго вспоминать. Дик, в завершение дайте ваш прогноз. Каким будет счет?