Дик Адвокат: Черчесов — хороший мужик, но Бельгия выиграет 2:0
Бывший главный тренер сборных России и Бельгии специально для «СЭ» поделился ожиданиями от матча и вспомнил время в нашей стране.
Бывший главный тренер сборных России и Бельгии специально для «СЭ» поделился ожиданиями от матча и вспомнил время в нашей стране.
71-летний Дик Адвокат и его «Утрехт» продолжают бороться с «Витессом» Леонида Слуцкого за еврокубки. Но, несмотря на плотный график, Дик обязательно посмотрит игру своих бывших команд. Тем более что в Россию он ушел как раз из Бельгии.
— Бельгия — первый номер рейтинга ФИФА, Россия — 50-й. У нас вообще есть шансы?
— У Бельгии много травмированных, так что шансов хватает. На чемпионате мира Россия показала, как играть, когда в тебя никто не верит. Много у вас было шансов против Испании? Нет, но ваша команда победила. Это не чудо и не стечение обстоятельств, это работа. Если сейчас все сделать правильно и выбрать верную тактику на матч, найти слова для футболистов, то все возможно.
— Как думаете, сколько времени Россия проведет в обороне?
— Не уверен, кстати, что сесть у своих ворот — хорошая идея. Зачем отдавать Бельгии мяч? Именно с мячом бельгийцы хороши — возможно, лучше всех в мире. А вот жесткий прессинг может заставить их нервничать.
— Вам какой футбол больше по душе?
— Тот, в который играет Бельгия — это очевидно. Но для того, чтобы играть, как Бельгия, нужны игроки высочайшего уровня. В России много таких футболистов? Не очень. Никто, кроме двух ребят, не играет в
— Вы сказали — двух. А Караваев из «Витесса»?
— Насколько я понимаю, он пока не основной игрок сборной, но хорошо, что его вызвали. В чемпионате Голландии Караваев выступает нормально, для него это отличная возможность развиваться дальше. Но надо стремиться попасть в еще более статусный клуб.
— Как вам успехи Слуцкого?
— Мой конкурент по таблице! («Витесс» идет на пятом месте, «Утрехт» — на шестом, у обоих клубов — по 40 очков. — прим. Д. З.). Молодец, что решился. Но мы особо не общаемся, у каждого полно своих дел. Только перед матчем перекинулись парой слов. Леонид работает, я работаю, идем к своим целям.
— Почему это поколение у Бельгии называют золотым?
— Потому что оно способно выиграть любой турнир.
— Когда вы работали в Бельгии, понимали, какое будущее ждет этих ребят?
— Около десяти человек, с которыми я работал в 2010-м, все еще в команде. Сейчас они определяют ее лицо, их считают лидерами, а
— Сейчас он не сыграет.
— Это хорошо для России, но хороших нападающих у бельгийцев все равно хватает. Думаю, сыграет Батшуайи.
— Кстати, я тут общался с бельгийскими коллегами, говорят, на вас все еще в обиде
— Серьезно?!
— Почему вы
-Потому что деньги, которые мне предложили в России, были колоссальны. Если вам предложат зарплату в несколько раз выше, чем сейчас, вы откажетесь?
— Смотря кто предложит!
— А мне кто предлагал? Не
— Сейчас Россию возглавляет свой тренер. Вы ведь знакомы с Черчесовым?
— Мы даже несколько раз общались
— Это плохо?
— Не плохо и не хорошо. Но вариться в собственном соку не всегда правильно. Надо обмениваться опытом. Я поэтому и говорю, что вашим игрокам следует пробовать свои силы
— Есть ли у нынешней России свой Аршавин?
— Главная звезда — Дзюба. Те двое из «Монако» и «Валенсии» (Александр Головин и Денис Черышев. — Прим. «СЭ») тоже могут стать звездами. Но такого, как Аршавин, у этой России нет. Я могу быть субъективен, но нет и Денисова, Широкова, Зырянова. Нет Березуцкого и Игнашевича, нет Акинфеева. Кто их заменил? Думаю, Черчесов тоже это понимает, поэтому строит немного другой футбол — не очень похожий на тот, к чему стремились мы.
— Игра в атаку?
— Всегда старался ставить своим командам атакующую игру.
— За кого будете болеть — за Бельгию или Россию?
— Обе страны не чужие для меня, но с Россией связаны особые воспоминания. Три титула с «Зенитом», роскошная команда, великолепный Петербург. И это при том, что мне купили только Тимощука и Данни, а после этого вбухали сотни миллионов и не смогли повторить наших европейских успехов. Жаль, что от меня избавились.
— Вы всегда говорите, что в сборной с вами тоже поступили несправедливо. Но разве вы выполнили задачу на Евро?
— Нам просто не хватило удачи. Вообще, мне посчастливилось работать с одной из лучших сборных России в современной истории — это моя оценка. Отличный подбор игроков, с которым я мог ставить красивый футбол. Большие задачи. Нормальный контакт с руководством. Перед Евро мы вынесли Италию, разгромили Чехию в первом матче, сыграли вничью с хозяевами поляками. И невезение в игре с Грецией все перечеркнуло. Очень печально.
— Да, тот чемпионат Европы мы будем долго вспоминать. Дик, в завершение дайте ваш прогноз. Каким будет счет?
— Черчесов — хороший мужик, но я думаю, Бельгия выиграет со счетом 2:0.